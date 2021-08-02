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出門前2小時和女兒大吵　賈永婕淚灑機場照片曝光

▲賈永婕（右圖）替大女兒送行時哭成淚人兒。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右圖）替大女兒送行時哭成淚人兒。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-08-02 10:34:09｜2021-08-02 10:45:04

「國民美少女」賈永婕近日除了忙抗疫工作，重心都在準備出國唸書的大女兒安安身上，昨（1日）終於到了離別的日子，賈永婕在機場大廳淚崩，還爆料：「老實說，到出發前兩小時我們還大吵一架。」

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賈永婕在臉書表示，日前經紀人問安安：「妳要飛走了！會捨不得嗎？會哭嗎？」安安說：「拜託！會哭的戲碼一定是我媽在演的，我媽耶...drama queen！她一定會爆哭的！啊我就看她哭就好了！」賈永婕在一旁聽了狂翻白眼，心想「妳不知道我有多想把妳送出國！少了一個惹我生氣氣的！」

▲賈永婕（戴口罩者）擁抱安安。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕（戴口罩者）擁抱安安。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕（戴口罩者）擁抱安安。（圖／賈永婕臉書）
沒想到，直到出國時間逼近，賈永婕叮囑安安收行李時，眼淚就不聽使喚；還回想女兒9歲生日，切完蛋糕後，賈永婕一個人開車出去，在車子裡嚎啕大哭，「因為我想到再過9年，她就要出國唸書了」，自嘲自己是女神經病。

▲▼賈永婕（上圖右一、下圖）爆哭。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕（上圖右一、下圖）爆哭。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕（上圖右一、下圖）爆哭。（圖／賈永婕臉書）
賈永婕透露，昨天下午安安在家突然大哭，說她不想離開，「那時我在房間賭氣，心裡還想拜託演哪招！要是我巴不得趕快離家！然後我就默默放棄我的狠話，走出去繼續哭...」出發到機場前一刻，母女倆還大吵一架，「安安應該是最容易惹毛我的孩子吧」，賈永婕甚至撂話不去送機，讓網友笑虧：「一家子都drama！」（編輯：楊穎軒）

▲安安出國展開大學生涯。（圖／賈永婕臉書）
▲安安出國展開大學生涯。（圖／賈永婕臉書）


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