白俄女選手被迫返國！曾在IG批評教練 機場向日警求助
位於歐洲中部的內陸國家白俄羅斯，近期因大選涉嫌舞弊、總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)持續打壓、拘捕異議人士，局勢動盪不安，盧卡申科本人也遭到歐美制裁。而就在東京奧運舉行期間，1名24歲的白俄女運動員齊馬諾斯卡婭(Krystsina Tsimanouskaya)，疑似是因在社交平台批評教練政策有誤後，被強迫遣返回國。齊馬諾斯卡婭因擔心回國後會有生命危險，堅持不肯登機，並在羽田機場向日本警方求助。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-02 10:40:47
綜合《英國廣播公司》(BBC)等外媒報導，齊馬諾斯卡婭原定要在週一參加女子200公尺比賽，但就在比賽的前一天，白俄羅斯代表隊通知齊馬努斯卡婭必須馬上返回明斯克(白俄首都)，原因是她曾在社交媒體Instagram上發表一段短片，抱怨教練團未經同意自己就安排她參加400公尺接力賽，她本人並不擅長這個項目。除此之外，她還透露部分國家代表隊成員，因教練團隊的疏忽，導致藥檢次數不足而未能參加本次奧運。
在IG發文後不久，白俄國家隊的教練便要求齊馬諾斯卡婭退出比賽、搭乘飛機回國，並警告若她拒絕，將被開除出國家隊且失去工作，甚至面臨其他後果。官員們只給她1小時的時間收拾行李，然後就把她送到東京羽田機場，齊馬諾斯卡婭拒絕登機，並找機會在航廈向日本警察求助，日本外務省官員隨後趕赴現場與她會面。
白俄羅斯國家奧委會表示，齊馬諾斯卡婭退出奧運是因心理狀態欠佳，她則反駁說自己的心理狀態很好，也沒有受傷及任何健康問題。
報導提到，齊馬努斯卡婭正考慮向歐洲國家尋求庇護，包括捷克、波蘭在內，已有幾個國家準備好為她提供簽證等保護措施。然而，齊馬努斯卡婭仍然為了自己還在白俄的家人感到擔心，怕他們會因為自己而受到報復。