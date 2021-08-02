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新冠肺炎流感化　英專家：每年恐千人死亡

▲英國專家警告，武肺流感化將為英國帶來長期問題，未來每年仍將導致數千人、甚至數萬人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國專家警告，武肺流感化將為英國帶來長期問題，未來每年仍將導致數千人、甚至數萬人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-08-02 10:51:16｜2021-08-02 10:51:30

7月開始逐步解封的英國，每日新冠肺炎（COVID-19）確診仍有逾2萬例，以及近百例死亡。有專家警告，接下來新冠肺炎將會流感化，為來幾年，英國每年都得面臨數千人死亡的可能。

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綜合外媒報導，雖然目前英國確診數有下降的跡象，但有科學家指出，新冠肺炎以及包含流感在內季節性病毒會對老年人以及免疫力較差的人造成傷害，每年冬天可能出現一波又一波的病例。由由於寒冷的天氣讓人們選擇待在室內，造成病毒傳播，病例因此增加，甚至會導致死亡。

雖然新冠肺炎的確診數可能會在夏季趨緩，但是研究人員指出，隨著疫苗接種率下降以及學校復課，秋季確診率可能會再次上升。這可能會導致冬天出現新一波的疫情流行，而這在每一年都會發生。

布里斯托大學（University of Bristol）教授芬恩（Adam Finn）指出，新冠肺炎將會帶來長期的問題，新冠病毒雖然不如流感病毒靈活，但未來每年仍能造成數千人甚至數萬人死亡。英國羅莎琳德富蘭克林研究所（Rosalind Franklin Institute ）教授奈史密斯（James Naismith）認同芬恩的觀點，指出雖然新冠肺炎不會像野火一樣蔓延，已經有足夠人口具有免疫力，進而達到群體免疫的效果。但新冠肺炎會在往後成為流感般的存在，於冬季襲擊，造成數千人死亡。有些年也可能遇上更大一波流行，讓死亡人數超過萬人，具體死亡人數仍難以估計。

不過英國諾丁漢大學分子病毒學教授波爾（Jonathan Ball）不認同這樣的說法，他認為隨著免疫人口增，能遏止死亡人數。覺得其他人的「每年數千人死亡的預期」過於悲觀。由於持續接觸病毒，隨著時間的推移，自然免疫力增強，重症病例數會而減少。

面臨死亡的主要族群，可能會是老年人以及重症患者，與在每年冬天死於流感或其他呼吸道疾病的族群相同。新冠肺炎是否會提高死亡人數，還是僅止於致死疾病的一種，還有待觀察。

英國倫敦大學衛生暨熱帶醫學院新興傳染病學教授希柏德（Martin Hibberd）也認為，目前英國正處於新冠肺炎疫情的轉折點，帶有抗體的人口已經達到90%，意味著英國正處於疫苗保護最佳狀態。但希柏德指出，新冠肺炎終將成為一種新的疾病，有如流感一般造成死亡病例。在有流感疫苗的情況之下，英國每年仍有2萬人死於流感。

隨著學校復課以及天氣變化，科學家們呼籲在下一個疫情流行前，為50歲以上以及16、17歲的年輕人施打「加強針」。不過有科學家也擔心，之前封鎖措施可能會削弱英國民眾對應流感的免疫力。

▲英國威廉王子20日在官方推特張貼他挽起袖子接種疫苗的照片。（圖／翻攝自KensingtonRoyal推特）
有英國媒體引述政府消息人士報導，政府有意從下個月起，為3200萬人提供疫苗加強劑的注射。圖為英國威廉王子先前接種疫苗。（圖／翻攝自KensingtonRoyal推特）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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