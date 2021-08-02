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「東奧牌」夯！威力彩頭獎今上看10億元　這些號碼最熱門

▲頭獎連35摃！今（2）日開獎的威力彩頭彩上看10億元。（圖／資料照片）
▲頭獎連35摃！今（2）日開獎的威力彩頭彩上看10億元。（圖／資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-08-02 11:05:05

東京奧運賽事持續進行，我國選手已拿下2金4銀4銅，總共10面獎牌，由於威力彩頭獎也持續摃龜，今（2）日晚間頭獎更上看10億元，「東奧牌」更成為民眾投注標的，尤其7月31日麟洋配奪金賽及戴資穎擊退印度好手辛度闖進金牌戰的這兩場比賽，兩場贏球分數都是21比18、21比12，還有比賽日期7、31都是熱門投注號碼。台灣彩券公司也表示，如果今日頭獎開出，且1人獨得，亦是今年最高單注獎金。

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東奧精彩賽事吸引全國目光，尤其王齊麟與李洋7月31日在2020東京奧運羽球男子雙打金牌戰，以21比18、21比12擊敗中國大陸組合劉雨辰與李俊慧，勇奪金牌，這也是台灣在奧運羽球項目拿下的首面獎牌就是金牌。

不僅如此，7月31日還有一場全國關注的賽事，那就是戴資穎也以21比18、21比12擊敗印度好手辛度闖進金牌戰，雖然戴資穎最後在金牌戰未能擊敗強勁對手，終場獲得奧運羽球女單銀牌，但也創下中華隊在奧運羽球女單的最佳紀錄。

也由於東京奧運熱門，尤其我國選手奪牌數持續增加，也讓「東奧牌」也成為民眾彩券投注熱門標的，尤其威力彩頭獎已連續35期摃龜，今晚頭獎更上看10億元。彩券行業者施竣耀受訪時就透露，由於麟洋配奪金賽及戴資穎闖進金牌戰的這兩場比賽，他們擊敗對手的的分數都一樣，因此有不少民眾就以比賽分數的號碼投注，包括21、18及12，加上兩場比賽都在7月31日進行，因此，7、31也成民眾投注的標的。

在威力彩已連35期頭獎摃龜之下，今晚開獎的威力彩頭獎9億2299萬2712元起跳，而且台灣彩券公司根據目前銷售金額推估，頭獎累計來到9億6138萬1305元，並預估這期威力彩銷售3.4億元，頭獎有望進一步衝上10億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高。

除了「東奧牌」成投注標的之外，根據台灣彩券公司統計，威力彩自2008年發行以來，最熱門、也是開出最多次的第一區中獎號碼為24，共開過263次，最冷門號則是9，只開過183次，而第二區中獎號碼最熱門號碼則是2，開過195次，最冷門則是6，僅開過168次。

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