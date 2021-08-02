「東奧牌」夯！威力彩頭獎今上看10億元　這些號碼最熱門

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅如此，7月31日還有一場全國關注的賽事，那就是戴資穎也以21比18、21比12擊敗印度好手辛度闖進金牌戰，雖然戴資穎最後在金牌戰未能擊敗強勁對手，終場獲得奧運羽球女單銀牌，但也創下中華隊在奧運羽球女單的最佳紀錄。
也由於東京奧運熱門，尤其我國選手奪牌數持續增加，也讓「東奧牌」也成為民眾彩券投注熱門標的，尤其威力彩頭獎已連續35期摃龜，今晚頭獎更上看10億元。彩券行業者施竣耀受訪時就透露，由於麟洋配奪金賽及戴資穎闖進金牌戰的這兩場比賽，他們擊敗對手的的分數都一樣，因此有不少民眾就以比賽分數的號碼投注，包括21、18及12，加上兩場比賽都在7月31日進行，因此，7、31也成民眾投注的標的。
在威力彩已連35期頭獎摃龜之下，今晚開獎的威力彩頭獎9億2299萬2712元起跳，而且台灣彩券公司根據目前銷售金額推估，頭獎累計來到9億6138萬1305元，並預估這期威力彩銷售3.4億元，頭獎有望進一步衝上10億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高。
除了「東奧牌」成投注標的之外，根據台灣彩券公司統計，威力彩自2008年發行以來，最熱門、也是開出最多次的第一區中獎號碼為24，共開過263次，最冷門號則是9，只開過183次，而第二區中獎號碼最熱門號碼則是2，開過195次，最冷門則是6，僅開過168次。