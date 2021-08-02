再傳台灣人於越南染疫死亡！東南亞疫情嚴峻之國一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南本土疫情肆虐3個多月已有近14萬人確診，其中南部胡志明市及其周邊省市為重災區，屬於工業重鎮的平陽省更是疫情升溫，最新一波即有上萬人染疫。由於疫情實在太嚴重，越南政府表示，從今8月2日起，商業中心胡志明市與其他18個南部省、市將延長2週封城令，嚴格限制移動，以協助對抗迄今最嚴峻的新一波COVID-19疫情。
根據路透社，越南自疫情爆發以來，大多數期間都能成功抑制病毒，現在卻面臨必須對全國1/3地區祭出嚴格移動限制令的快速感染傳播。越南已通報14萬5000人確診、1306人死亡，其中85%都出現在過去1個月。
其實不止越南，台灣人喜歡前往旅遊的泰國也面臨疫情失控，連續14天單日確診破萬，截至30日，已連續14天單日確診破萬例，期間一共累計196,468例確診、1,580例死亡。自去年疫情爆發至今，全國確診破57萬例。泰國疫情第三波自4月爆發便壓制不住，自7月17日起，更是接連14天單日確診破萬，期間更有高達10天屢破單日確診紀錄，截至今日，單日確診新高為17,669例。而單日死亡病例也在29日，以165例死亡創下新高。疫情連續14天飆升，其中重災區曼谷病例佔了兩成，共累計40,128例確診。
根據《VISION THAI看見泰國》，泰國確診人數持續飆高，醫療量能也近乎崩潰，不少確診者只能在家中自我隔離等候病床，而首都曼谷疫情最嚴重，陸續傳出有確診者死在路邊，光7月底一個晚上，就有3名男性街友倒臥街頭，卻遲遲等不到救護車；其中一名確診男子，甚至在路上躺了12個小時才有救護車抵達，最後3人都不幸離世。
而印尼仍處於水深火熱的疫情狀況中，Delta變種病毒在印尼造成的劇變宛如災難降臨，紅十字會更表示，在東南亞中災情最嚴重的當屬印尼，讓醫院塞滿了確診者。菲律賓和馬來西亞的狀況也不樂觀，一開始都有採用中國科興疫苗的東南亞國家，正積極採購西方疫苗，期盼能突破疫情困境。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《新加坡新增確診75%打過疫苗 概觀東南亞打疫苗仍染疫案》以利了解。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。