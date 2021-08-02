朱立倫角逐黨魁　挺江派人士點出參選宣言最大問題

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挺江派人士指出，宣言內容整篇為期許性質，原則性的論述。在2020敗選的時候，朱立倫所言的問題在那時候就需要努力，那是一段國民黨最黑暗的時刻，而且需要長期持續的努力，現在好不容易快要走出陰霾，邁向勝利，當然歡迎朱立倫在任何時刻加入共同為黨及民眾戰鬥行列。
對此，一名挺朱民代回應，民眾對於現況很焦慮，只有黨中央自我感覺良好。該人士提及，江啟臣應該面對自己過去一年的績效，如果做得好，「朱立倫為何要出來？就是江啟臣扛不住」，江與黨員、民眾內心真正想法脫節，就是江最大問題。
朱立倫競選宣言中指出，自己從政的初衷，就是這一份為國為民的拚搏與承擔，他誓言將局勢扛起來，把中華民國贏回來。他強調，民進黨一黨獨大、腐敗無能，造成全民無比的痛苦；但是養出這麼一個野蠻霸道的執政黨，在野黨也難脫責任。
朱立倫指出，唯有改變才有希望，而重拾領導才能改變，面對執政黨缺失，在野的國民黨應回應人民的期待與需求，為黨的一份子，他責無旁貸。
朱立倫提及，國民黨若再不改變，恐怕再也難以重返執政，面對即將到來的2022年選舉更是岌岌可危，面對民進黨治國的亂象，他將整合14執政縣市治理成績的資產、展現國民黨的治理能力。
朱立倫承諾，面對2022的地方選舉，上任第一天立即啟動2022選戰策略小組，他將扛起完全的責任，一定要打贏選戰，面對2024的總統與國會大選，他更會全心無私的為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。