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犒賞地表最強老爸！電商嚴選父親節完美送禮清單

▲今年父親節當然要挑選最適合的禮物，給我們心中的最強老爸。（圖／shutterstock）
▲今年父親節當然要挑選最適合的禮物，給我們心中的最強老爸。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2021-08-02 15:00:00

每個人心目中都有位地表最強老爸，每天辛勞工作成為家中支柱，無時無刻為家人付出也不輕易喊累。每年父親節正是我們犒賞爸爸最好的時候，礙於疫情的關係，或許無法和往年一樣大肆慶祝，但心意絕對不能少。市面上禮物百百種，哪一種最適合自己的爸爸呢？針對父親的興趣和風格，從電商嚴選的父親節禮物清單，挑選出最適合的禮物才能送到心坎裡。

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「新潮老爸」送3C手機、平板最時尚
如果爸爸對於新潮的事物，總是抱持著開放態度，那麼時下流行的3C產品，會是很棒的送禮選擇。新款iPhone 12和SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G為爸爸換掉舊手機，不只讓他走在時尚尖端，處理公事也能更加有效率：若擔心單價太高，也可考慮高CP值的Samsung Galaxy S20 5G 高階版，心意不打折。

▲iPhone
▲iPhone 12產品照（左）、AMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G產品照（中）、Samsung Galaxy S20 5G 高階版產品照（右）。（圖／資料照片）
除了手機，考量減輕爸爸用眼的負擔，平板也是絕佳的選擇，像是品質保證的Apple IPAD AIR 2或平價好用的Lenovo TAB M10 FHD TB-X606F平板電腦，讓爸爸走到哪，都能有大螢幕可以使用，無論是看體育賽事或閱讀資料都輕而易舉。

▲Apple
▲Apple IPAD AIR 2產品照（左）、Lenovo TAB M10 FHD TB-X606F平板電腦 產品照（右）。（圖／資料照片）
「品味老爸」送喇叭、耳罩式耳機、電子書閱讀器　下班時光最享受
下班後和自己獨處，是許多人將一天辛苦徹底釋放的美好時光。根據科學研究發現，聽歌可以有效排解壓力，對於在外奔波勞累的爸爸，可以擁有方便攜帶的Anker Soundcore Motion+ 防水藍牙喇叭，讓爸爸走到哪裡都可以盡情播放自己喜愛的音樂，解除因工作而緊繃的心情，也可選擇SONY HD藍牙無線防噪 耳罩式耳機，搭載業界領先的降噪功能，完美阻絕外界干擾，更能舒適待在自己的音樂世界。

▲Anker
▲Anker Soundcore Motion+ 防水藍牙喇叭 產品照（左）、SONY HD藍牙無線防噪 耳罩式耳機 產品照（右）。（圖／資料照片）

如果爸爸有閱讀的習慣，最適合方便且實用的電子書閱讀器，讓書櫃隨身帶著走。Clara HD 6吋電子書閱讀器＋原廠磁感應保護殼自動調整自然光，保護眼睛舒適閱讀，Libra H2O 7吋電子書閱讀器（黑／白）＋原廠磁感應保護殼防水且符合人體工學，高畫質電子紙螢幕如同翻閱實體書籍一般，讓爸爸無縫適應電子書的便利性與魅力。

▲Libra
▲Libra H2O 7吋電子書閱讀器（黑／白）＋原廠磁感應保護殼產品照（左）、Clara HD 6吋電子書閱讀器＋原廠磁感應保護殼 產品照（右）。（圖／資料照片）
「樂活老爸」就要智能手錶、Airpods隨身休閒不間斷
作為我們「地表最強老爸」，他的健康理所當然是家庭的首要，不僅要多鼓勵爸爸運動，還要能隨時監測睡眠與身體狀況，才可以為爸爸的健康把關。小米 imilab 智能手錶24小時監控心率與睡眠品質，平價又實用；2021最新款小米手環6更增加30種專業運動模式，以及50米防水，就算戴著游泳也很安心，全天候陪伴爸爸運動與身體的自我檢測。且既然要讓爸爸多出門走走，配帶Apple Airpods 2除了可以隨時收聽音樂、廣播，談論公事、講電話也很方便，讓休閒與社交零距離。

▲小米
▲小米 imilab 智能手錶 產品照（左）、小米手環6 產品照（中）、Apple Airpods 2 藍牙無線耳機產品照（右）。（圖／資料照片）

想在減少外出的現在，給爸爸一個既貼心又實用的父親節禮物，當然就要透過品質保證的網購平台，搭配超值優惠，才能買得安心又划算。樂天市場有上萬種商品可供選購，在今年父親節為地表最強老爸增添行頭，不僅是慰勞他的辛勞，更是我們最誠摯的感謝。



樂天父親節專區：
https://www.rakuten.com.tw/event/brandzone/panasonic/
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