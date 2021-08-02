犒賞地表最強老爸！電商嚴選父親節完美送禮清單

每個人心目中都有位地表最強老爸，每天辛勞工作成為家中支柱，無時無刻為家人付出也不輕易喊累。每年父親節正是我們犒賞爸爸最好的時候，礙於疫情的關係，或許無法和往年一樣大肆慶祝，但心意絕對不能少。市面上禮物百百種，哪一種最適合自己的爸爸呢？針對父親的興趣和風格，從電商嚴選的父親節禮物清單，挑選出最適合的禮物才能送到心坎裡。





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「新潮老爸」送3C手機、平板最時尚

如果爸爸對於新潮的事物，總是抱持著開放態度，那麼時下流行的3C產品，會是很棒的送禮選擇。新款iPhone 12和SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G為爸爸換掉舊手機，不只讓他走在時尚尖端，處理公事也能更加有效率：若擔心單價太高，也可考慮高CP值的Samsung Galaxy S20 5G 高階版，心意不打折。





▲iPhone 12產品照（左）、AMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G產品照（中）、Samsung Galaxy S20 5G 高階版產品照（右）。（圖／資料照片）

▲Apple IPAD AIR 2產品照（左）、Lenovo TAB M10 FHD TB-X606F平板電腦 產品照（右）。（圖／資料照片）

▲Anker Soundcore Motion+ 防水藍牙喇叭 產品照（左）、SONY HD藍牙無線防噪 耳罩式耳機 產品照（右）。（圖／資料照片）

如果爸爸有閱讀的習慣，最適合方便且實用的電子書閱讀器，讓書櫃隨身帶著走。Clara HD 6吋電子書閱讀器＋原廠磁感應保護殼自動調整自然光，保護眼睛舒適閱讀，Libra H2O 7吋電子書閱讀器（黑／白）＋原廠磁感應保護殼防水且符合人體工學，高畫質電子紙螢幕如同翻閱實體書籍一般，讓爸爸無縫適應電子書的便利性與魅力。





▲Libra H2O 7吋電子書閱讀器（黑／白）＋原廠磁感應保護殼產品照（左）、Clara HD 6吋電子書閱讀器＋原廠磁感應保護殼 產品照（右）。（圖／資料照片）

▲小米 imilab 智能手錶 產品照（左）、小米手環6 產品照（中）、Apple Airpods 2 藍牙無線耳機產品照（右）。（圖／資料照片）

想在減少外出的現在，給爸爸一個既貼心又實用的父親節禮物，當然就要透過品質保證的網購平台，搭配超值優惠，才能買得安心又划算。樂天市場有上萬種商品可供選購，在今年父親節為地表最強老爸增添行頭，不僅是慰勞他的辛勞，更是我們最誠摯的感謝。



