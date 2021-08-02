P聯盟／海歸又一人！「國民姐夫」吳永盛正式加盟夢想家

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吳永盛自金華國中畢業後即旅外，為台灣史上首位赴美挑戰高中籃球聯賽的球員，2019年從NCAA一級學校沙加緬度州立大學畢業返台後，便於季中加盟台新夢想家（原為寶島夢想家），拚戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），球季結束後，他投入CBA選秀，於首輪第八順位被上海久事大鯊魚選進，2020-21球季，他轉隊效力新疆廣匯飛虎，更曾在2021CBA全明星技巧挑戰賽中拿下冠軍，是繼2011年林志傑後台灣獲獎第二人。
經過兩年CBA洗禮，吳永盛返台加入台新夢想家，台新夢想家總經理韓駿鎧表示，吳永盛除了擁有成熟的球商及強悍的防守之外，態度也十分積極，「因為其實永盛並沒有在台灣出賽過完整的賽季，期盼他能在滿場球迷的關注之下發揮球技，向大家證明自己的實力！」
對於新賽季即將投入P. LEAGUE+賽事，吳永盛表示非常期待新球季的開始，「先前都有觀看PLG的賽事，發現中部的球迷都非常熱情！」他更特別提到，感謝一路以來支持自己的球迷，「謝謝所有的球迷，即便我不常於台灣出賽，依舊很關注我的表現與動態，希望下個賽季大家都能進場為夢想家加油，也期待在主場與大家相見！」
吳永盛於日前入選中華男子籃球代表隊培訓名單中，目前正跟隨中華隊行程集訓，預計將在8月底赴關島參加2021亞洲盃男籃資格賽第二輪，全力爭取亞洲盃參賽權。更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。