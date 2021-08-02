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Delta病毒肆虐！美財政官員：恐阻礙勞動力市場復甦

▲美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里認為，Delta疫情恐怕會阻礙美國的勞動力市場復甦，進而損害到美國的經濟。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里認為，Delta疫情恐怕會阻礙美國的勞動力市場復甦，進而損害到美國的經濟。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-02 12:14:01

新冠變種病毒Delta肆虐，令美國疫情反彈，好不容易重啟的經濟活動也受到影響。美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里(Neel Kashkari)警告，Delta病毒的蔓延，可能會拖垮部分美國民眾找到工作的腳步，進而損害經濟復甦。

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綜合《路透社》等外媒報導，卡西卡里已過週日在《哥倫比亞廣播公司》(CBS)的節目《面對國家》(Face the Nation)中提到，具備高度傳染力的Delta變種毒株可能會拖慢美國部分勞動市場復甦，並聲稱該病毒「正引發高度警戒」。

美國聯準會(Fed)7月維持基準利率不變，也將繼續執行每月1200億美元的量化寬鬆（QE）措施，並認為經濟已朝「長足進展」的方向前進。

然而，也許是出於對疫情的擔憂和顧慮，卡西卡里指出，目前仍有700萬到900萬的美國人處於失業狀態，與去年12月時相比，確實是有所恢復，但還沒有到真正走出疫情影響的程度。

他也認同疫苗是預防疫情不可或缺的工具：「人們越早接種疫苗，越早讓Delta病毒的傳播狀況受到控制，經濟才有可能越來越好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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