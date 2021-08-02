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網紅撞臉戴資穎？九格對比照認不清　啦啦隊女神也有像

▲網紅董仔（左）撞臉戴資穎（右）。（圖／董仔IG）
▲網紅董仔（左）撞臉戴資穎（右）。（圖／董仔IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-02 12:16:57｜2021-08-02 12:29:49

「世界球后」戴資穎昨（1）日在東京奧運羽球女單金牌戰中奪得銀牌，創下台灣羽球女單奧運最佳成績，除了獲得全台掌聲祝賀之外，名字還上了日媒關鍵字排行。前陣子小S的女兒撞臉體操國手洪源禧掀起話題，這次來自團體「這群人」的網紅董仔也搭上熱潮，在IG上PO出自己與戴資穎的對比圖，引來一票人大喊真的有像，還有網友認為，有2位藝人也撞臉戴資穎。

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董仔參考一張戴資穎在場下擦汗的照片，強調「仿照不仿妝」，同時寫下戴資穎代言外送平台的洗腦廣告台詞。只見董仔、戴資穎都將頭髮全數紮起，身穿白色上衣搭配運動短褲，無論是坐姿、毛巾的擺放位置，還是熱情的對著鏡頭比ya，2張照片似乎沒有太大差別，尤其是笑容和神韻，董仔幾乎學得有模有樣，相似度極高。

▲董仔（左）模仿戴資穎（右）。（圖／董仔IG）
▲董仔（左）模仿戴資穎（右）。（圖／董仔IG）
團員木星看到董仔PO的對比圖後認為非常像，展榮則大讚「都是女神」，另外從這群人的IG上也可以看到，展榮蒐集董仔和戴資穎的私下表情包，製作成九宮格照，引來網友熱議：「我不知道別人怎麼看，反正我一瞬間真的沒認出來」、「笑起來的樣子和小戴很像」、「請選出有董仔的照片，我不是機器人」、「發9張自拍幹嘛」，還人笑說歌手林凡、啦啦隊女神琳妲也有撞臉戴資穎。

▲展榮蒐集董仔和戴資穎的私下表情包，製作成九宮格照。（圖／這群人IG）
▲展榮蒐集董仔和戴資穎的私下表情包，製作成九宮格照。（圖／這群人IG）
▲林凡自爆剛分手。（圖／華納音樂提供）
▲網友提及歌手林凡也有撞臉戴資穎。（圖／華納音樂提供）
▲▼琳妲在樂天女孩中人氣很高。（圖／琳妲臉書）
▲琳妲笑容神似戴資穎。（圖／琳妲臉書）
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