代理老師不是可憐的小媳婦！何博文要求新北應面對處理

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何博文表示，除年終獎金、考績獎金及休假等項目的待遇落差外，因聘期是由地方政府訂定，而在新北市的代課老師因聘期僅有10個月，在六都直轄市中是倒數一、二；相較台北市、台中市、高雄市、桃園市對於有兼任行政的代理教師給足一年的聘期，新北市的代理教師兼職行政，除偏遠地區的學校暑假有支薪外，其餘暑假是無薪給付的狀況。
教育局說，依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第17條規定略以，兼任、代課及代理教師除有特殊的情形，經教育局核定外，原則不得擔任學校各處（室）行政職務，但考量新北市偏遠地區、非山非市地區，及20班以下學校的人力較不足，專案同意此類學校的代理教師兼行政者，聘期可自110年8月2日起至111年7月31日止。
新北市教育產業工會理事長李曼麗認為，「代理老師不是可憐的小媳婦！」實際核算過正式老師、代理老師的薪資及獎金項目給付狀況，代理老師一年的收入恐比正式老師少11萬，若是代理老師兼行政人員，減少金額會高達15萬；今年新北市取消教甄，加上疫情期間，學校又有多項行政庶務需要執行，部分學校出現委由代理老師來兼任行政工作，變相加重工作，但卻因任期聘用問題，無法給予合理的薪資，恐導致學校人力吃緊，影響孩童受教權。
何博文指出，代理老師一年一聘，新北市聘期僅給10個月，故僅能給予10個月的薪資，對於一樣在校服務的代理老師長年不公平，教育局應積極檢討代理老師薪資待遇；尤其疫情期間，大家都不好過，應該有些配套，如開放代理老師兼任行政職專案申請薪資核算，在疫情期間給予最大的協助。