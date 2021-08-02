中國記者「攻擊式提問」！戴資穎淡定6字神回　氣場超強

世界球后戴資穎昨（1）日在東奧羽球女子單打決賽中，出戰世界排名第二的中國好手陳雨菲，以1：2惜敗拿下銀牌，不過也獲得國人大力激賞。而台北市議員苗博雅賽後也在臉書以多種賽事的台灣選手故事鼓勵戴資穎，更揭露先前在亞運結束時，面對中國記者犀利的提問，戴資穎神回展現的超強氣場，大讚「這就是強大的台灣人，我們有輸過，但我們沒有放棄過！」





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苗博雅在臉書指出「相信所有的挫折，都會是最好的安排」這是舉重女神郭婞淳深深感動我的一句話，今天看完東奧台灣選手的比賽，想跟大家分享另一個從運動學到的課題，那就是「追逐夢想，別輕言不可能」，17年前，雅典奧運奪得2金2銀1銅，創下台灣參加奧運史上最佳成績，沒人想得到，再給台灣四屆奧運的時間，就能超越這個成績。





「賽程才走到一半，就創下2金、4銀、4+1銅」的好成績，更沒人想到，台灣可以在這屆奧運，一天之內拿下2銀、1+1銅，這樣的好成績是許多人不敢想、不敢相信的，謝謝戴資穎、李智凱、潘政琮、黃筱雯，感謝你們帶著台灣人美夢成真。」





▲戴資穎在金牌戰中對上中國大陸選手陳雨菲，可惜最後局數1比2落敗，拿下羽球女單銀牌。（圖／美聯社）

話鋒一轉，苗博雅表示，戴資穎長期排名世界第一，實力毋庸置疑，但還是有一些人會攻擊她「只是很會賺積分，沒拿過重要大賽冠軍，不是真的世界第一」，2018年8月，戴資穎在印尼亞運，為台灣摘下亞運第一面羽球單打金牌，賽後有一名中國記者問小戴「妳長時間排名世界第一，但是在這個比賽前，還沒拿到大賽冠軍證明自己，你心急嗎？你覺得這是對全世界球迷、對自己最好的證明嗎？」





小戴平靜回答「沒有什麼需不需要證明，就是這樣子比賽，贏了就贏了，輸了就輸了」；結果中國記者還是不死心繼續問「你不想向全世界球迷證明，你能夠拿一個大賽的冠軍，來證明自己世界第一的寶座是實至名歸嗎？」結果小戴神回「這需要證明嗎？」，結果整個場面陷入冰點，記者也超尷尬。





苗博雅強調「這就是強大的台灣人，面對外界的質疑、否定，甚至羞辱，我們不卑不亢，我們不用分數、獎牌來定義自己，我們不畏懼挑戰，我們享受付出的過程，我們贏了不貶低對手，即使輸了，我們承認對手的成功，台灣四百年歷史，難道還缺挫折嗎？我們有輸過，但我們沒放棄過；台灣的歷史，就是一部越挫越勇的歷史；台灣人已經學會，不要把國仇家恨的重量，壓在揮汗奮進的運動員肩上，而是每個人共同承擔讓國家前進的責任，今日台灣的選手帶著我們實現夢想，未來，讓我們帶台灣站上更揚眉吐氣的舞台」。（編輯：張嘉哲）



