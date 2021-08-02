中國體育機器製造選手　紐時：不惜一切代價奪金牌

2020東京奧運持續進行中，各國代表選手在運動場上發光發熱，無論奪牌與否，都能贏得自己國家民眾的熱烈掌聲，但在中國卻似乎不是這樣，即使中國選手拚盡全力，但若沒得金牌就會遭到自家人出征。《紐約時報》分析，中國的舉國體育制度就是不惜一切奪得金牌。





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《紐約時報》刊登名為「不惜一切代價：奧運金牌背後的中國體育舉國體制」的報導，分析中國培養運動選手的思維與方式，指出中國為了培養運動員，設定的目標只有一個，為國家榮耀贏得金牌。銀牌和銅牌幾乎都不算數。而中國這一次派出413名運動員參加東京奧運，是2008年以來規模最大的一次，目標就是要奪下金牌榜前列位置。





報導指出，中國得體育體制是源自於蘇聯模式，由國家挑選數萬名兒童，送進2000多所政府經辦得體育學校進行全日制的訓練。為了贏得最多的金牌，中國聚焦在西方資金不足的冷門項目，或是有多枚金牌可贏的項目上，並且專攻可以透過機械動作來完成的項目，而不是需要多個運動員互動的項目。除了女子排球以外，中國從未在大型集體項目中獲得奧運金牌。自1984年以來，中國將近75%的奧運金牌僅來自乒乓球、射擊、跳水、羽毛球、體操和舉重這6項運動。





▲中國21歲射擊女將楊倩奪下2020東京奧運第一面金牌。（圖／美聯社／達志影像）

女子舉重在2000年雪梨奧運成為正式項目後，一直是中國的戰略目標。在歐美大多數體育大國的運動員間，這個項目較為小眾，爭取資金上相對困難。而舉重又分為多個量級，最多能拿到4枚金牌。





從中國體育官員的角度來看，舉重對於中國大眾沒有吸引力，被送進這個系統的青春期前女孩也根本不知道這項運動的存在，但這都無關緊要。國家舉重隊的北京訓練中心有一面牆覆蓋著巨大的中國五星旗，提醒著舉重運動員們，他們有責任為國爭光，而不是為了自己。





但是中國奧運選手做出了龐大的犧牲，其中又以女子舉重運動員付出的代價較高。雖然部分運動員蘇可以在退役後以代言方式，利用自己的名聲獲得收入，但是廣告商通常不青睞女子舉重運動員，曾有一名中國國家舉重冠軍的女選手退役後仍窮困潦倒，靠著公共澡堂的工作維生，她還在年輕時被迫服用激素而長出了鬍子。





越來越多中產階級父母不願把孩子交給國家培養成運動員，人們認識到，每名奧運冠軍的成功，意味著其他成千上萬的孩子的不成功。那些被淘汰的運動員因教育程度低、身體受傷害，在體育系統之外沒有就業前景，生活往往相當艱難。





但是中國政府仍然持續創造跆拳道、輕艇、帆船等項目的選手，尤其看好農村或是家庭條件較差的孩子，因為這種情況下的孩子更能夠吃苦耐勞。





不過對於中國體育機器製造出來說，多年艱苦的努力仍可能會在奧運的激烈競爭時刻付諸流水。舉重女將廖秋雲雖是以世界冠軍身份參加55公斤級比賽，但卻在最後時刻遭菲律賓選手反超，拿下銀牌。賽後廖秋雲哭到喘不過氣來，教練也哭了起來。一名中國記者表示，「獲得銀牌也是個偉大的成就」，但廖秋雲僅低著頭看地板，隨後表示「今天的水平都發揮出來了」。對她來說，奧運已經結束了。



