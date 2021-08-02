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降級就出手！長榮推到府接送迷你團搶攻國旅市場

▲疫情警戒調降至第二級，長榮集團旗下的旅遊品牌長汎假期也推出應對行程，主打迷你團和到府接送。（圖／業者提供）
▲疫情警戒調降至第二級，長榮集團旗下的旅遊品牌長汎假期也推出應對行程，主打迷你團和到府接送。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-02 12:47:06

疫情警戒調降至第二級，指揮中心日前也宣鬆綁遊管制，目前正值暑假旅遊旺季，許多民眾也被疫情悶壞，長榮集團旗下的旅遊品牌長汎假期也推出應對行程，主打迷你團和到府接送，在暑假檔期開第一槍。

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長汎假期因應防疫政策，推出「FUN心小車之旅GO」系列遊程，4到6位親友自組成團便可出發，使用9人座小車由司機親自到府接送服務，車輛全面清潔消毒，全程遵守政府防疫公告，同時與旅宿業者攜手防疫，如花蓮秧悦美地度假酒店，疫情期間僅開放三分之一房間，並間隔72小時才再次開放下組旅客入住，晶華酒店旗下台北「Just Sleep 捷絲旅」以無接觸服務方式辦理進退房。

此外，長汎假期表示，因為疫情影響，國人更加偏好戶外自然旅行及重視身心靈釋放，因此也出「台北寒舍艾麗白石湖吊橋2日」，探訪以龍形山脈為設計理念的白石湖吊橋，朝聖全台最大聖王公廟碧山巖，晚上下榻信義區寒舍艾麗只要2299起元，而「台北君悅奢華體驗十分瀑布庭園餐廳2日主打台灣尼加拉瀑布之稱的平溪十分瀑布與台灣歷史百大景點菁桐車站，下榻鄰近101地標的五星君悅酒店。

針對親子團部分，業者則推出「FUN五星台中霧峰穿越時空美學之旅2日」深遊自然與文化歷史資源豐富的台中霧峰，巡禮台灣最大的古蹟建築群「霧峰林家花園」走入台灣百年故事，並能體驗自然農耕與植染手作，晚上入住五星級台中長榮桂冠酒店。

而想要遠離都市的人潮與喧囂的遊客，可選擇「台東鹿野單車行3日」騎乘單車深遊鹿野，另外，「曙光台東慢旅行3日」則能一覽最美花東海岸線三仙台，漫步於台東森林公園，還能享用旗魚頂級個人套餐、精緻原住民風味餐等美食。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。


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