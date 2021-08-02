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而這其中的關鍵就是「營養」，因為早產兒的腸道發育還不完全，且常因合併其他呼吸或身體狀況，很難直接達到全腸道營養，尤其是極低體重早產兒，必須透過靜脈給予適當的營養補充，才能回到足月寶寶的成長狀態。
早產兒出生後的五大關卡
王杏安說，基本上只要懷孕週數37 週以前出生就屬於早產兒，而週數越小，發育越不完全，自然風險也就越多。
根據國健署統計，體重在1000 公克以下的早產兒，就佔了周產期死亡率的75% 以上；「現在照護是越來越進步，存活率都大幅提升，但更重要的是如何讓寶寶沒有併發症的健康長大。」王杏安說。
「我們都稱早產兒需要『過五關』。」王杏安說，如果能順利過完五關，讓寶寶待在跟子宮內相似的環境，持續吸收營養到原本的預產期結束，基本上就像是足月懷胎一樣，無論是身體、心理狀況都不需要太擔心。
- 第一關：呼吸窘迫症候群
肺部一般要到懷孕 34-36 週後才會完全成熟，在這之前出生的早產兒有時連自主呼吸都可能有困難，此時可能需要仰賴一些呼吸支持或是表面張力素的給予。
- 第二關：腦室內出血
早產兒凝血功能尚未完全成熟，很容易因為刺激造成血壓變動就出血，常常因治療或進行一些處置可能就因此而發生，因此必須減少刺激及減少不必要的臨床處置。
- 第三關：開放性動脈導管
一般正常足月兒於出生 3 天內就要關閉，但早產兒常因血行動力學關係，喜歡維持在子宮內的狀態，導致延遲性動脈導管關閉，容易因血行動力學改變引起相關併發症發生。
- 第四關：壞死性腸炎
腸道免疫功能發育尚未成熟加上腸道菌相的不完整，容易引起腸胃道症狀，例如腹脹、解血便等感染發生，嚴重可能會發生腸穿孔抑或敗血症。
- 第五關：視網膜病變
早產兒容易因缺氧及高濃度氧氣使用造成視網膜上血管不正常增生，嚴重時可能拉扯視網膜，造成視網膜剝離而對視力造成影響。
不過這麼重要的營養補給，如果沒有經過設計、調配正確，對於早產兒來說卻也可能變成負擔。因為早產兒的腸道還沒有發育完全，再加上一些臨床上像呼吸等問題，很難很快速達到全腸道營養，一部分還是必須透過靜脈營養給予，以維持生長的需求。
「但是一般的靜脈營養往往跟許多藥物不相容，可能會造成沉澱，所以必須分成不同的管路來給，就會常常看到寶寶身上有很多管路，那些其實對寶寶來說也是一個負擔，此外在建立管路的同時對早產兒來說也是個刺激。」王杏安說。
王杏安舉例說，管路很多會有幾個問題，第一是感染風險也提高，第二則是容易誘發早產兒的併發症。
王杏安說，基本上，如果要給早產兒營養補給，必須注意 3 大原則：
- 符合現行營養指引及早產兒需求的「靜脈營養」，並及早達到全腸道營養。
- 注意是否跟藥物相容，或是在體內是否會產生沉澱。
- 蛋白質、脂肪、礦物質、電解質必須依照個人情況每天重新調整計算。
「比如 29 週以後的第三孕期，是寶寶需要大量吸收蛋白質的時期，早產寶寶也是一樣，而在靜脈營養的給予，尤其是鈣和磷很難達到早產兒的需求，容易造成鈣、磷沉澱，另外靜脈營養往往和許多常見靜脈使用的藥物不相容，但現在因為新的早產兒靜脈營養出現，已經能克服這個困難。」王杏安說。
出生後第一週是關鍵！醫師：減少刺激、補充最佳營養最重要
不過對於不足月的早產兒來說，營養補給一次要用好幾周，對於週數小的早產兒更是如此，尤其是自費項目，對爸媽來說也是一個經濟上的負擔。
王杏安說，「至少出生後第一個禮拜是關鍵，盡量不要刺激、盡量給予最好的營養，當然自費項目還是要自己做選擇，只能告訴家長，使用後效果如何。」
像是之前王杏安曾照顧一名寶寶，26 週又 4 天的早產兒，出生體重只有 850 公克。「但是他一出生就開始進行靜脈營養補給，並搭配腸道營養，好的營養會讓器官成熟很快，2 週後就不需要氧氣，到孕期計算滿 34 週時，體重已經超過2500公克，基本上跟足月寶寶已經沒差別了。」
而王杏安也提醒，每個縣市都有弱勢兒少的補助可以申請，其中有一項就是「因早產及其併發症所衍生之醫療、住院費用」，透過這項補助，至少能給予早產寶寶最好的，讓他們跟足月新生兒無異。
「讓每個寶寶都能健康回家，是兒科醫師最大的願望。」王杏安說。
相關補助
- 各縣市社會局（處）弱勢兒少醫療補助
- 早產兒基金會補助
- 中低收入戶醫療補助
- 生育補助
文／盧映慈 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 早產兒需要補充哪些營養？兒科醫師：全靜脈營養 3 個要點這樣選
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