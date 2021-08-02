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慢性病高齡患者注意　這三點跟防疫一樣重要

慢性病高齡患者注意　這三點跟防疫一樣重要
慢性病高齡患者注意　這三點跟防疫一樣重要

健康醫療網

2021-08-02 13:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】全球COVID-19疫情肆虐，連台灣都無法避免，國際統計發現，高齡與慢性病患者相對容易演變為重症，甚至死亡。已知為高血壓、高血脂、糖尿病、心臟病、腎臟病等慢性病患者應特別注意個人防疫，也應盡快施打疫苗，但更有許多民眾甚至有慢性病而不自知，家庭醫學科醫師李文祺表示，其實中高齡族群除了留意自身健康警訊，平日也應做到均衡飲食、運動及適當防護。

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除了健康檢查之外，中高齡族群平日也應留意自身的健康狀況是否有異常，若有身體機能退化狀況，也應就醫確認，勿認為是老化必經現象，早期發現並介入治療，才能避免疾病變嚴重，及其他併發症。日常生活也可以保持健康的生活習慣，來維持生理機能，避免疾病上身。

均衡飲食為基礎　勿刻意限制澱粉攝取

步入中年之後，新陳代謝下降，腰圍容易變粗，便會有民眾刻意不吃飯、麵等以控制體重。李文祺醫師提醒，年紀大了，澱粉類的米、麵等主食可以適量地減少攝取，但不是嚴格限制或大量減少，而是視個人每日運動量來調整；蔬果類與蛋白質類（例如豆類、肉類等）則可以酌量增加攝取。除了營養均衡之外，也要注重口味，不要使用太多刺激性調味料或酒類。

運動與休閒　調節身心靈

而健康促進的關鍵，生活習慣也非常重要。建議依個人體力及身體狀況進行運動，如膝蓋不好者可以步行散步，每天至少4、5公里，並預防跌倒與失溫。李文祺醫師建議，盡量保持固定的時間就寢、起床，不要賴床，該醒來的時候就起來動一動、走走路、澆澆花，累了就要休息，不要勉強。最好培養一、兩樣嗜好，如書法、畫畫、唱歌、下棋，疫情期間也可改線上與好友切磋學習。

認清身體狀況　善用輔具、遵從醫囑

但年紀增長，視力、聽力、體力會漸漸衰退，不如年輕時有力，李文祺醫師建議，若發現有下肢無力現象，除了阻力運動之外，該使用拐杖輔助以防跌倒，不要因為不好意思或怕被笑而逞強，否則跌倒摔傷、骨折後果更嚴重。若有高血壓、高血糖、高血脂，也應該遵從醫囑用藥，門診中常遇到一些自認很健康的患者不吃藥，發生中風、心肌梗塞時才後悔莫及。

此外，他也提醒，若遇到需要手術的疾病時，不用驚慌也不必立刻下決定，可以諮詢第二意見後再來決定，有時候可以獲得不需開刀的處置方式。

必要疫苗不可少　預防勝於治療

有些疾病可以透過施打疫苗來預防或減少其併發症，例如每年免費的流行性感冒疫苗注射、新冠肺炎疫苗，李文祺醫師提醒一定要施打；肺炎鏈球菌疫苗，在經濟許可下，可考慮自費注射；其他疫苗也可與家庭醫師討論施打的必要性。總之，身體要自己顧，才能獲得健康與有品質的老後生活。

李文祺醫師

內兒科診所專任主治醫師

中華民國家庭醫學專科醫師

台大醫院家庭醫學部總醫師

台北榮民總醫院最佳實習醫師

中山醫學系畢業

具物理治療師執照



資料來源：健康醫療網 慢性病高齡患者注意　這三點跟防疫一樣重要

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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