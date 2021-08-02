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國家人權委員會成立周年　時力：速提出職權行使法送審

▲國家人權委員會成立周年，時力呼籲速提出職權行使法送立院審查。（圖／時力立院黨團提供）
▲國家人權委員會成立周年，時力呼籲速提出職權行使法送立院審查。（圖／時力立院黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-02 13:59:45｜2021-08-02 14:03:30

國家人權委員會成立一周年之際，今（2）日舉行記者會發表周年成果，時代力量立法院黨團於今日舉行「時力回應國家人權委員會成立一周年」記者會，對國家人權委員會提出幾點呼籲，並呼籲監察院應盡快重送國家人權委員會職權行使法，讓立院及早排審。

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時力黨團副總召陳椒華委員指出，國家人權委員會是一獨立機關，但從目前七月的預算執行率可以看出，總預算數是1億1,842萬元，截至目前簽准執行數是4,907萬元，預算執行率僅46%，她期許國家人權委員會，除了推動人權教育之外，其他的法定職責也應並進，進快提出相關的人權專案報告，與系統性訪查的研究報告，及國家人權年度報告，進而推動政府改變，讓台灣成為一個落實人權保障，更具公平正義的國家。

時力黨團幹事長王婉諭表示，監察院應盡快重送國家人權委員會職權行使法，立法院也應該盡速排審相關法案，別讓國家人權委員會無法好好做事。她舉例，修憲案受到高度的關注，立法院也有多項修憲案提案，更有不少委員提案與人權相關。依照國家人權委員會的組織法，人權委員會的職權可以依據國際人權的標準，針對國內憲法及法令作有系統之研究，提出必要及可行修憲、立法及修法之建議。

王婉諭指出，從國家人權委員會的業務執行成果的失衡以及預算執行率低落來看，更凸顯職權行使法的重要性。遺憾的是，國家人權委員會揭牌至今一年，其職權行使法仍付之闕如。職權行使法除了是國家人權委員會獨立行使職權的法源與方法外，也在定位國家人權委員會的職責在重視整體國家人權狀況的監測、發現系統性、結構性的人權侵害問題。對此，時力黨團已於第十屆第二會期提出「監察院國家人權委員會職權行使法」，強調國家人權委員會的獨立地位，明定職責。

黨團總召邱顯智指出，去年監察院曾提出過職權行使法，時力黨團亦曾提出職權行使法草案，但才經過一個早上，監察院就自主撤回職權行使法草案，若他們認為草案不妥，撤回後應盡速修正再為提出，為何至今仍無法提出？國家人權委員會掛牌一年，預算編列一億多，執行率竟連一半都不到，這是非常荒謬狀況，「難道台灣就如此歌舞昇平、沒有人權迫害或系統性和結構性的壓迫？機構內皆無性侵案、排擠、霸凌、歧視嗎？」好不容易成立了人權機構，難道都只要進行人權教育就足夠了嗎？

時力黨團呼籲，無論是積極訂立職權行使法或折衷修在監察法之中，該要具體明確化的是在無礙國家人權委員會獨立行使職權的前提下，讓委員會的委員們能夠依法落實組織法第二條的職權，讓國家人權委員會落實設立的功能及初衷。

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