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快訊／今死亡案例再＋0！僅有12例本土確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（2）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（2）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-02 14:04:31｜2021-08-02 14:10:52

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增之12例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為10例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月29日至7月31日。個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、臺北市2例、基隆市及高雄市各1例。；其中9例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月31日累計公布14,475位確診個案中，已有12,884人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

▲中央流行疫情指揮中心2日指出，新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心2日指出，新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心2日發布5/1起本土確定病例採檢趨勢圖。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心2日發布5/1起本土確定病例採檢趨勢圖。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案15805為本國籍60多歲男性，7月18日自泰國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，7月31日檢疫期滿前採檢，於今日確診；由於個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。案15806為本國籍30多歲女性，7月30日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診；已匡列個案同班機前後2排座位旅客共16人，皆列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,078,019例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,060,458例排除)，其中15,688例確診，分別為1,271例境外移入，14,378本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計789例COVID-19死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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