最想找哪位東奧選手代言？陳時中靦腆笑說「每個都想要」
我國選手今年於東京奧運展現好成績，外界關注是否會依循過去世大運舉行「英雄遊行」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）回應，如果相關單位提出防疫計畫，指揮中心會再來看是否可行。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-02 15:22:21
今日於指揮中心記者會上，有媒體提問稱，今年東奧選手陸續返台後，若比照過去世大運舉辦遊行，是否回乎防疫規定。對此，陳時中笑說，「我比較想請他們來代言」，至於是否要遊行，這不是指揮中心的業務範圍，但如果相關單位提出這樣的要求，指揮中心會來看他們防疫計劃是否可行。
另又有記者提問稱，指揮中心最想找哪個選手代言？陳時中靦腆說，「都很好啦！每一個都想要」。
他解釋，一方面是覺得與有榮焉，當然如果偶像能來，指揮中心同仁也會高興，當然如果這些奧運英雄能在防疫上進行宣導，一定能發揮很大功用。
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