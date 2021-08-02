莫德納第2劑開放1至3類及孕婦 第9類50歲以上也有機會
根據中央流行疫情指揮中心今（2）日統計，截至目前為止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達33.56％。不過，也有許多民眾相當關注未來第二劑疫苗的分配狀況。指揮中心指揮官陳時中今回應，目前第二劑莫德納優先讓第一至三類以及孕婦施打，另也將開放第九類50歲以上民眾接種。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-02 16:51:29
今日指揮中心記者會上，有記者提問，依據目前到貨情形，會不會有很多人AZ也打不到第二劑？陳時中回應，AZ依據國外資料，施打第二劑的時間可以拉得比較長，且拉超過一定時間反而效果會更好；不過，指揮中心也會督促相關廠商，讓他們照著原定時程來進貨，當然未來還有BNT、莫德納，也有混打的可能性，但還是等細節還是等專家進一步確認。
此外，針對未來若是莫德納供貨吃緊，民眾超過10至12週仍打不到疫苗的話，是否有替代方案？陳時中說，第二劑當然希望民眾能在10至12週內施打，但指揮中心現在也在搜集相關研究與國際資料，不排除把時間拉長，目標是讓第一劑的人口涵蓋量達到更多。
另在莫德納第二劑的分配上，陳時中指出，如果目前進貨時程沒有太大改變，大致上第一、二、三類加上孕婦要施打第二劑的人約7萬，另外有7萬人是65歲以上，其他約42萬可放在預約平台上分配。
陳時中稱，目前第二劑優先施打莫德納者，除了上述族群外，目前還在評估第九類的施打對象，但第九類約有88人登記施打莫德納，目前貨源可能只能打到第九類的一部份，約是在50歲以上的族群，但還是要看平台預約情況。
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