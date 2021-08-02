奧運／印尼「老少配」驚奇擊敗中國組合　奪羽球女雙冠軍

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Rahayu和Polii是羽壇雙打有名的老少配，本來後者在里約奧運之後有打算退役，但國家希望她帶領年輕、有天賦的Rahayu成長，兩人在磨合後也成為頂級的女雙組合。
不過Rahayu/Polii雖然世界排名一直維持在前段班，可是一直不被認為是大賽有力的競爭者，更像是「四強常客」，陪榜成分居多。但此次賽會她們展現出讓人驚奇的穩定性，除了招牌防守之外，進攻威力也加強不少。
過去和「陳賈配」交手過9次，Rahayu/Polii對戰成績以3勝6敗處於劣勢，但她們曾在2018、2019兩年的世錦賽雙殺過對手，在大賽上的較量雙方勢均力敵。
此役雙方首局就搶得相當激烈，Rahayu/Polii在局末關鍵分把握的更好，以21:19先下一城；次局陳賈配的穩定性下降，主動失誤增加，也讓印尼組合獲得6個金牌點，她們在第2個就把握住了，贏下這一場重要的勝利。
Polii的哥哥在年初時去世，因此她們在年初時在泰國拿到冠軍時，也忍不住激動落淚；如今在奧運賽場上完成了自己的夢想，賽後兩人再度流下英雄淚，場面讓人痛容。
至於另一場女雙比賽，則是上演了一場韓國內戰，金昭映/孔熙容以21:10、21:17擊敗了學姊李紹希/申升瓚，奪下了東奧女雙銅牌。