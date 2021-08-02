奧運／印尼「老少配」驚奇擊敗中國組合　奪羽球女雙冠軍

東京奧運羽球項目來到了尾聲，今(2)日進行女雙決賽，印尼組合Apriyani Rahayu/Greysia Polii最終在兩局激戰後，以21:19、21:15擊敗中國大陸的賈一凡/陳清晨取勝，拿下本屆的女雙金牌。

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大陸羽球這一次已經拿下了混雙以及女單的金牌，雖然男雙敗給了我國「麟洋配」，但整體成績仍然相當出色。在本日他們還有男單以及女雙的比賽要進行。

Rahayu和Polii是羽壇雙打有名的老少配，本來後者在里約奧運之後有打算退役，但國家希望她帶領年輕、有天賦的Rahayu成長，兩人在磨合後也成為頂級的女雙組合。

不過Rahayu/Polii雖然世界排名一直維持在前段班，可是一直不被認為是大賽有力的競爭者，更像是「四強常客」，陪榜成分居多。但此次賽會她們展現出讓人驚奇的穩定性，除了招牌防守之外，進攻威力也加強不少。

過去和「陳賈配」交手過9次，Rahayu/Polii對戰成績以3勝6敗處於劣勢，但她們曾在2018、2019兩年的世錦賽雙殺過對手，在大賽上的較量雙方勢均力敵。

此役雙方首局就搶得相當激烈，Rahayu/Polii在局末關鍵分把握的更好，以21:19先下一城；次局陳賈配的穩定性下降，主動失誤增加，也讓印尼組合獲得6個金牌點，她們在第2個就把握住了，贏下這一場重要的勝利。

Polii的哥哥在年初時去世，因此她們在年初時在泰國拿到冠軍時，也忍不住激動落淚；如今在奧運賽場上完成了自己的夢想，賽後兩人再度流下英雄淚，場面讓人痛容。

至於另一場女雙比賽，則是上演了一場韓國內戰，金昭映/孔熙容以21:10、21:17擊敗了學姊李紹希/申升瓚，奪下了東奧女雙銅牌。