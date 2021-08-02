台海局勢緊張　日防相籲國際社會關注台灣生存

面對台海局勢不斷升溫、中國軍事動作頻頻，日本防衛大臣岸信夫接受訪問時，表示來自國際社會的的壓力，關乎於防止台灣的未來由軍事對抗決定，呼籲國際社會應更加關注台灣生存。





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岸信夫接受《金融時報》訪問時警告，中國正在採取各種軍事活動包圍台灣。自從去年以來，中國軍機時常進入台灣西南防空別區，北京也開始繞導向南端飛行，並進入東南沿海領空。今年初更有中國軍機平行於台灣東海岸的北半部飛行。同時也有越來越多的中國海軍艦艇出現在台灣東海岸附近海域。





岸信夫表示，日本發出的強烈訊息是，只有在國際社會要求的情況下，台灣海峽和平才能得到保證。「與其發生中國與台灣之間的直街均是衝圖，國際社會需要更加關注台灣的生存」。





日本副首相麻生太郎先前曾在一場私人募款活動中，表示「台灣如果發生危機，很可能與日本的『存亡危機事態』有關」這一番發言意義重大，因為關乎存亡危機事態，日本政府有可能行使受限的集體自衛權。





不過儘管擔心台海局勢，日本政府目前不與台灣建立直接的軍事關係，也沒有正式邦交的情況下，岸信夫表示，在維持現有日台關係的同時，也希望透過不同措施，或在日美之間進行意見交流來達成共識。





針對中國與台灣的軍事實力差距逐年擴大，岸信夫表示，相信台灣有自衛能力，而台灣正在將「不對成軍事能力」（使用便宜武器抵銷對手實力）結合成「多層次防禦系統」。





繼美國日本在先前領袖會議，暌違52年在共同聲明中提及台灣後，日本7月發佈的最新版國防白皮書中，也首次明確記載「台灣情勢穩定對於我國安全以及國際社會安定至關重要」。日本推動國際社會多加關注台海問題，岸信夫表示「許多國家也贊同日本對於自由開放印太地區的想法」。



