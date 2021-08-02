《與神同行》河正宇43歲當哥哥！75歲爸讓女友懷孕逼墮胎

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根據D社報導，金容建2008年與37歲的A女因戲結緣，2人穩定交往13年，今年3月A女得知懷孕，但金容建自認年紀大、擔憂無法永遠陪伴孩子為由，反對女友將孩子生下，2人立場不同最後鬧上警局。
A女表示，與金容建交往13年期間只能當地下情人，無法容忍連肚子裡的生命都要拿掉，堅決不墮胎，她知道金容建的晚年重要，但自己的人生也很重要，直批男方「非常自私，不負責任」，便於7月24日以強迫墮胎未遂罪提告金容建。
金容建對此表示，今年5月底早向對方透露，願意支持生育一事，結果A女突然拒絕溝通，認為家事不該外揚，他說：「75歲的年紀還讓人懷孕，我一開始真的非常慌張，在說服A女的過程中，情緒起伏過大，現在我想要化解誤會。」金容建更表示：「現在比起自己的狀況，A女跟胎兒的健康比較重要，我會再與對方進行溝通。」
據悉，A女因為懷孕2個月期間，因金容建的態度受到刺激，現在事情全委託律師處理，不願與男方當面溝通，A女律師表示：「A女24歲開始就跟金容建交往，37歲懷孕，13年以來發生不少事情，非常希望對方能有負責任的態度。」
對於金容建的新聞，有媒體報導指河正宇跟車賢宇都給予爸爸祝福，所以金容建態度才會在5月放軟，支持女生把孩子生下；但記者求證2人經紀公司，皆以是父親私事為由，不便多作回應。
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