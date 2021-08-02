官員缺席國產疫苗專案報告　民眾黨：民進黨團施壓不敢來

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民眾黨指出，索資是在野黨監督執政當局最重要的方式之一，立委或立院黨團都會行文要求部會提供資訊來回應外界質疑。民眾黨團近來進行的索資內容，包含國產疫苗研發補助經費及採購履約之疑義、能源建構進度、身心障礙者列為新冠肺炎疫苗優先接種對象、針對學生施打疫苗的進度及施打計畫、提供各部會目前已接種疫苗人數與接種率、國籍機師檢疫標準等資訊，都是與民眾權益息息相關的重大議題。
民眾黨指出，這次原訂舉辦的線上會議，也是針對政府致力推動國產疫苗生產及提供國內外施打相關政策，邀請相關部會進行討論並對外界的質疑說明。但是執政黨為了削弱在野黨監督力道，減少在野黨可以拿來抨擊政府的題材，不但沒有想辦法解決目前國家所面臨的問題與挑戰，反而一昧地想解決想要改善民生、解決問題、職責為監督政府的在野黨。
民眾黨反批，民進黨團舉辦記者會指控民眾黨團違憲、違法，卻拿不出具體違反哪一條法律，憑空捏造民眾黨團沒有與行政部門討論的權力後，行政部門立刻服膺於執政黨黨團的壓力之下，傲慢地拒絕黨團的邀請、關閉討論國產疫苗政策的大門。民進黨黨團基於種種考量，選擇配合黨意對國產疫苗政策加以護航，但要提醒民進黨委員的是，再怎麼跟執政者站在一起，憲法也沒有賦予立法權指揮行政權的權力，更沒有讓國會多數指導行政權消極不配合在野黨監督的權力。
民眾黨表示，政策被質疑，行政部門本來就有責任面對說清楚，執政黨不用拿違憲、違法來打擊在野黨，呼籲身為國會絕對多數的民進黨團，公開透明還是政治價值，要勇敢為自己政策辯護，立法院疫苗調閱小組還沒開過會、否決調閱「3+11」案的會議紀錄，這樣做也不會減少台灣人民的疑慮。不要嘗試做行政部門的太上機關，指導行政機關消極不配合接受民意的監督，抵制在野黨團，恐怕這才是違反憲政原則的最壞示範。
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