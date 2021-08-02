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圖/IG@jxinren
地址： 303新竹縣湖口鄉湖口老街
營業時間： 08:00–22:00
另外特別推薦老街上的「腳踏車芋泥」，顧名思義，就是一台腳踏車拖著攤位的樣貌。夏天吃冰，冬天也有熱騰騰的能滿足你，看到那真材實料的滿滿一碗，你是不是也流口水了呢？
圖/IG@nienyao.yeh
地址：新竹縣湖口鄉湖口老街207
營業時間： 周末10:30–18:00(周一-周五公休)
新竹湖口｜好客文創園區
復刻版的湖口老街，一樣充滿著客家氣息，若有小朋友可以讓他們跟裝置藝術、童玩拍拍照，讓那些復古建築的一磚一瓦帶著你們一起回到過去，穿越時空。
圖/IG@zzhijie2502
地址：新竹縣湖口鄉中平路一段510號
營業時間：周一 – 周五08:00–16:30周末09:00–17:30
新竹湖口｜濟生Beauty新竹觀光工廠
新竹唯一以健康知識互動為主題的觀光工廠，不用門票即可入場，很適合帶著小朋友一起去手作DIY，增進親子間的感情，還可以透過遊戲檢測自我健康，離開時別忘了在門口與彩虹柱留下幾張照片吧！
圖/IG@twopiggyhavefun
地址：新竹縣湖口鄉光復路10-1號
營業時間：周一-周五09:00–16:00周末09:00–12:00, 13:00–16:00
新竹湖口｜仁和步道
適合攜家帶眷一起散散心外，五月更是如白雪般的油桐花開的日子，除了走走步道可以流流汗外，更可以欣賞那花瓣散落一地的美，置身大自然為我們打造的偽雪景中。
圖/IG@chloe_c_yang圖/IG@alexdailylife
地址：新竹縣湖口鄉湖口老街278號
新竹湖口｜老五鹹粥
經濟部連年評選為台灣滷肉飯節的嚴選店家，雖然是銅板平價美食，但內容卻不平庸，喜歡滷肉飯的朋友一定不能錯過。老闆還會因應每天有的食材不同而有特製的隱藏菜單，像是鮑魚粥、製燒鮭魚麵、香煎漁腸、蒲燒虱目魚肚、波士頓龍蝦粥…等等誇張的菜色，讓你吃過一次就無法忘懷。
圖/IG@ulla_chang
地址：新竹縣湖口鄉中山路二段220號
營業時間：周一公休，周二-周五 10:30–20:00，周末09:30–15:00, 16:30–20:00
新竹湖口｜葵沐cremeux(預計8月份重新營業)
老闆娘是為韓國人，於澳洲藍帶甜點學院畢業後決定跟台灣老公一起回到他的家鄉開店圓夢。店裡透明櫃中甜點琳瑯滿目，不僅有精緻的外型外，口感更是細膩多層次，好吃又好拍，女孩們怎麼能不心動！
圖/IG@scarf.h圖/IG@fishfish1211
地址：新竹縣湖口鄉仁愛路162號
營業時間：預計8月重新營業
新竹湖口｜腸兒奔月計畫
口感扎實的大腸包小腸，看似簡單，但已經不能再這樣簡單的吃了，要可可愛愛的吃！本來是一般的小攤販，經過改造之後這樣的台式下午茶，已成了熱門的打卡景點。
圖/IG@wolf.bae_eat圖/IG@aanthing
地址：新竹縣湖口鄉安宅十街79號
營業時間：周一-周五14:30–18:00，周末公休
新竹湖口｜夏季三角景觀咖啡廳
來新竹看夜景必去的點之一，不管是白天還是晚上去都很漂亮，適合情侶同行約會，享用美食之餘看看遼闊的景色，留下一個屬於彼此難忘的回憶。
圖/IG@qey89757圖/IG@shronaa_圖/IG@azhan719
地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷
營業時間：周一-周五15:00–02:00，周末11:30–02:00
新竹湖口｜山丘上景觀咖啡館
地中海風格，看景約會好去處，也是網美打卡的熱門地點，帶著小朋友的話也有草坪跟搖椅可以讓他們玩耍，親子、情侶皆宜，是不是該納入夜景口袋名單了呢？
圖/IG@guting0601
地址：新竹縣湖口鄉湖新路980巷
營業時間：周一-周五15:00-22:00，周三公休，周末12:00-22:00
（最後入店及點餐時間：21:00）
原文出處 : ReadyGo 不只湖口老街！新竹湖口一日遊必去景點全攻略
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