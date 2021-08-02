巷仔內／社群狂PO奧運終成泡影　政治人物投入體育才真實

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政治人物的臉書粉絲專頁，過去多半以選舉宣傳、政策宣達等作為政治人物PO文的主要內容，偶有與自身有關聯的軟性議題露出，也多半能獲得不錯的迴響。然而這一兩年，網路、智慧裝置更發達，也因此需要更為快速的資訊傳播，社群的使用因此更為蓬勃。臉書粉絲專頁已不是「會經營社群」的團隊或政治人物才有的，而是無論黨籍、選區、官位與知名度高低的人，都要具備的必需品。
也因如此，多數政治團隊中也開始編制人員專責社群經營，讓政治人物出現在網路社群，就好比在真實世界裡「跑攤」一般，曝光是最重要的事，在社群上對時事、熱門議題發言，就是最好的曝光。每一位政治人物之間，在社群上也自然出現比較、競爭心態，別人臉書有的訊息自己不能沒有，以此次奧運為例，所有政治人物都搶快更新台灣隊的戰況，勝利立刻祝賀、敗陣也馬上惋惜。
當然，政治人物本就不可能對每一個議題、項目都熟悉，近來部分PO文皆如同「交作業」般走安全牌，雖然仍能在短時間獲得極高的讚數，但那是否只是國人因為運動員的表現振奮，「滑到了相關PO文就按讚」，而根本不是政治人物的真實聲量？絕對有許多討論的空間。
此外，包含國民黨立委蔣萬安、鄭正鈐與馬文君、民進黨立委吳思瑤、趙天麟與張廖萬堅，以及台灣基進立委陳柏惟等皆發生誤植資訊的事件，無論是發文寫錯國手姓名、出賽項目與比賽結果，或於運動員粉專留言時出錯，都再再顯示政治人物對此不夠用心，也引發大批網友「守株待兔」、抓錯嘲諷。
其實出錯的政治人物中，不乏幾位平時相當關心體育選手、競賽的立法委員。除了PO文分享奧運賽況，關注體育的國人仍期望，立委應持續推動相關體育改革修法、爭取更多經費，繼續改善體育發展的大環境，以真正讓運動員受惠。
經營臉書成了政治人物重要課題，績效也成了一個重要指標，然而演算法持續調整，PO文搶快、到處留言等狀況不會是長久之計。網路社群既然是政治人物與民眾互動的重要平台，若真心關注體育，只在奧運期間PO文確實不夠，而應多著墨在身為政治人物可以為體育選手多做些什麼，相信只要長期真心投入、關注體育的政治人物，即使本屆奧運落幕，也不會在體育議題上沒有聲量。