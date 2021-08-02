揚州疫情發生早、發現晚　江蘇省長坦言：情況尚未見底

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吳政隆強調，隔離管控和重點人群篩查必須要加快、加強，範圍也要擴大，盡快找出所有潛在感染者，集中隔離也必須做到應隔盡隔，居家隔離要嚴格落實一人一間，堅決防止交叉感染。與此同時，核酸檢測也要繼續加強，嚴格保證質量，重點人員檢測要加密。
根據揚州市政府1日召開的記者會，該市自7月28日以來，已累計報告本土確診病例28例，涉及揚州市邗江區22例、廣陵區4例、開發區2例。到了今天(2日)，揚州市又新公布了過去24小時(8月1日0-24時)新增了26例本土確診，並有2例無症狀感染者。報導指出，揚州本輪疫情感染人員主要為棋牌室出入、逗留人員，為確保盡快發現暴露人群，切斷傳播途徑，要求在7月21日以來所有出入市區棋牌室的人員，主動向社區報告，並居家不外出，社區將組織疾控人員優先開展核酸檢測，若刻意隱匿則將承擔法律責任。
有鑑於Delta變種毒株病毒載量高、傳播速度快、傳播能力強，寶應縣、高郵市、儀征市、江都區通往揚州市外的道路，統一設置通行查報站，持有48小時內核酸檢測陰性證明司乘人員及其車輛，方可進出。揚州市主城區通往寶應縣、高郵市、儀征市、江都區的道路也進行管控。主城區內所有公交車、巡遊出租車、網約車以及道路客運班線和旅遊包車臨時停運；主城區範圍內的服務類場所除農貿市場、超市、藥店等，臨時關停。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。