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奇美醫學提醒民眾儘速回流完成癌篩 新設「腸來速」便民

▲奇美醫學中心為了減少民眾進出醫院的次數和疑慮，特別增設「腸來速」服務，方便民眾提供糞便檢體（圖／奇美醫院提供）
▲奇美醫學中心為了減少民眾進出醫院的次數和疑慮，特別增設「腸來速」服務，方便民眾提供糞便檢體（圖／奇美醫院提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-08-02 15:16:02

下周即是父親節，奇美醫學中心於今(8月2日)起至8月底推出「疫起愛您~癌篩禮物送給您」活動，只要民眾到奇美醫完成糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、乳房X光攝影檢查或子宮頸抹片檢查等任一項篩檢，即可兌換禮券，鼓勵民眾踴躍篩檢。

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奇美醫學中心指出，受到新冠疫情的影響，民眾減少出入公共場所和醫院，也因許多非緊急醫療和篩檢先行暫緩，而忽略了常規健康檢查的時間。從政府宣布三級警戒後，截至7月21日止，僅有2,130人次進行癌症篩檢，和108年同期篩檢人次進行比較，減少約7成的民眾執行四癌篩檢。奇美醫學中心提醒民眾防疫之外，也不要忘記留意自身其他健康情形的改變。

 

奇美醫學中心透過父親節節慶，邀請民眾和家人透過簡單的癌症篩檢一起健康過節，只要符合以下條件者，35至60年次兩年內(含首次篩檢)未做糞便潛血檢查之民眾、80年次以前(含)有抽菸或嚼檳榔者二年內未做口腔黏膜檢查之民眾、40至65年次，首次篩檢者或3年以上未做乳房X光攝影檢查之民眾以及80年次前且3年以上(含)未做子宮頸抹片檢查之民眾，於活動期間完成篩檢即可兌換禮券，數量有限，送完為止。

 

奇美醫學中心社區發展組專員王美仁呼籲，癌症若經檢查發現為早期病灶並及時接受治療者，5年存活率可高達8成，如果延遲發現或治療，則晚期個案存活率會隨之下降，鼓勵民眾關心自己也關心家人的健康，一起攜手完成篩檢。王美仁指出，為了減少民眾進出醫院的次數和疑慮，奇美醫特別增設「腸來速」服務，於醫學中心白宮餐廳前設置繳交糞便潛血檢體處，民眾可多加利用。服務時間為週一至週五的上午8點至下午5點，週六上午8點至中午12點。 另外，乳房X光攝影檢查可事先預約排程以減少等候時間，預約專線06-2812811分機53290。

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