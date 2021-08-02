8度為禾馨討疫苗　民調：7成7民眾認定高嘉瑜「施壓」

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禾馨醫療營運長林思宏卻在6月21日召開記者會，表示先前北市府要求6月8日前把AZ疫苗消化完畢，林思宏還表示，衛生局的承辦人員試圖塞20瓶疫苗給禾馨，要求診所在午夜12點打完。
不過，台北市副市長黃珊珊日前也遭疑指示衛生局，核發疫苗給好心肝，北市政府的調查報告卻未揭露好心肝診所的調查狀況，讓高嘉瑜反控北市府沒有說清楚為何好心肝診所100多人可拿1000多劑疫苗。
對此，《NOWnews今日新聞》民調顯示，有77.22％的民眾認為，高嘉瑜多次索要疫苗，就是施壓，利用立委職權關說就是不對﹔另外，約有20.45％的民眾覺得是單純的選民服務，僅為幫忙轉達意見。
高嘉瑜指控北市府未說明清楚好心肝疫苗的爭議，有64.59％的民眾不認同高嘉瑜的言論，強調立委施壓就是不對﹔但也有30％的民眾認同高嘉瑜的指控，認為北市府只是在轉移焦點。不過，在撇除高嘉瑜與禾馨診所之後，有高達86%的民眾認為北市府應針對好心肝診所相關爭議，進行完整說明，希望一切都要公開透明，但也有11.31％的民眾覺得不需要，高嘉瑜就是問題所在。
在此波疫苗特權風波事件中，有5成民眾認為高嘉瑜的問題最大，其次為柯文哲（20.45％）、好心肝診所（11.97％）、禾馨診所（6.4％），選擇不知道的民眾也有6.4％。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,609人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。