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8度為禾馨討疫苗　民調：7成7民眾認定高嘉瑜「施壓」

▲《NOWnews今日新聞》針對該爭議做網路民調，結果顯示，約有7成7的民眾認為高嘉瑜連續向衛生局討疫苗就是「施壓」。(圖／高嘉瑜國會辦公室提供)
▲《NOWnews今日新聞》針對該爭議做網路民調，結果顯示，約有7成7的民眾認為高嘉瑜連續向衛生局討疫苗就是「施壓」。(圖／高嘉瑜國會辦公室提供)

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-02 15:17:01｜2021-08-02 15:26:46

台北市政府6月時爆發疫苗特權事件，經過調查後，在7月29日公布調查報告，內容揭露民進黨立委高嘉瑜11天內，8度聯繫衛生局索要疫苗，不過，高嘉瑜則認為，該報告證明她並未施壓，只是幫禾馨診所轉達陳情﹔《NOWnews今日新聞》針對該爭議做網路民調，今（2）日結果出爐，顯示約有7成7的民眾認為高嘉瑜連續向衛生局討疫苗就是「施壓」。

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北市診所疫苗特權事件被爆出多名政要、藝人都偷打疫苗，包含，台北市好心肝診所、小禾馨診所、雲林縣前縣長張榮味一家等，日前台北市政府公布調查報告顯示，高嘉瑜5月30日到6月9日，11天內8次向北市衛生局長黃世傑洽詢撥發疫苗給予小禾馨，甚至在6月3日時，問黃世傑「可以不可以保留給禾馨10-20支的額度嗎？」黃世傑隨後回覆「收到」。

禾馨醫療營運長林思宏卻在6月21日召開記者會，表示先前北市府要求6月8日前把AZ疫苗消化完畢，林思宏還表示，衛生局的承辦人員試圖塞20瓶疫苗給禾馨，要求診所在午夜12點打完。

不過，台北市副市長黃珊珊日前也遭疑指示衛生局，核發疫苗給好心肝，北市政府的調查報告卻未揭露好心肝診所的調查狀況，讓高嘉瑜反控北市府沒有說清楚為何好心肝診所100多人可拿1000多劑疫苗。

對此，《NOWnews今日新聞》民調顯示，有77.22％的民眾認為，高嘉瑜多次索要疫苗，就是施壓，利用立委職權關說就是不對﹔另外，約有20.45％的民眾覺得是單純的選民服務，僅為幫忙轉達意見。

高嘉瑜指控北市府未說明清楚好心肝疫苗的爭議，有64.59％的民眾不認同高嘉瑜的言論，強調立委施壓就是不對﹔但也有30％的民眾認同高嘉瑜的指控，認為北市府只是在轉移焦點。不過，在撇除高嘉瑜與禾馨診所之後，有高達86%的民眾認為北市府應針對好心肝診所相關爭議，進行完整說明，希望一切都要公開透明，但也有11.31％的民眾覺得不需要，高嘉瑜就是問題所在。

在此波疫苗特權風波事件中，有5成民眾認為高嘉瑜的問題最大，其次為柯文哲（20.45％）、好心肝診所（11.97％）、禾馨診所（6.4％），選擇不知道的民眾也有6.4％。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,609人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
92.98%7.02%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.11%79.89%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.88%37.12%
2021-07-30-2021-08-10
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