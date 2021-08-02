台中爵士音樂節　改「小型、多場次」表演

「2021台中爵士音樂節」將採多點、分散等方式辦理，台中市文化局表示，以防疫安全為原則，初步規劃於10月中、下旬舉辦，也將事先徵詢市民廣場和草悟道周邊合適的餐廳或飯店，舉辦「小型、多場次」爵士音樂表演，並提供演出人員新冠肺炎快篩補助，打造讓樂迷安心參與的藝術饗宴。

我是廣告 請繼續往下閱讀

文化局表示，市府考量各國如荷蘭、智利等在解封後相繼恢復辦理各項大型娛樂、藝文活動，均導致確診人數快速攀升，考量過往台中爵士音樂節辦理經驗，往往會吸引超過百萬樂迷齊聚，難以保持安全社交距離，經過多次邀集專家與相關單位會商決議調整辦理模式，也將邀請國內優質爵士樂團演出，希望在國內疫情警戒二級逐漸解封下，可藉此逐步振興爵士藝文產業，更延續台中爵士音樂節累積十數年的音樂品牌。

文化局說，台中爵士音樂節自2003年起，迄今已舉辦17屆，藉由國際級的爵士樂團演出、美食饗宴，帶動台中整體城巿觀光，並成為台中最具代表性的藝文活動，往年爵士音樂節多選在氣候涼爽、無雨初秋時節，舉辦約9至10天的音樂盛會，平均每日吸引超過10萬樂迷齊聚；雖國內疫情警戒目前已降至二級，市府防疫不鬆懈，改為舉辦「小型、多場次」表演，盼能在符合防疫規範和人數控管的防疫前提下，讓爵士音樂仍能與樂迷相約台中。

文化局指出，「2021台中爵士音樂節」預計採邀演跟徵選樂團兩種方式，鼓勵優秀爵士樂手一展長才，讓表演藝術團隊在疫情間仍有演出機會，達到實質振興藝文的目標。

另外，文化局考量爵士樂手在唱歌或吹奏樂器時需脫下口罩，因此為降低樂團演出成本，也讓民眾可安心觀賞音樂表演，文化局將提供演出人員新冠肺炎快篩補助，確保演出人員與民眾的安全。