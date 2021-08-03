「地表最正啦啦隊女孩」好身材解封了！被讚體力異於常人

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陳怡叡因為長期在啦啦隊訓練體能，所以開拍前只有戒澱粉和冰，就能輕鬆展現鍛鍊有成的勻稱身材，而她在體力上也異於常人，馬不停蹄、早出晚歸的拍攝工作都難不倒她，完全不顯疲態，十分敬業。 陳怡叡透露居家防疫期間喜歡下廚，當貓奴、陪伴家人，期間也碰上生日，雖然不能和粉絲相聚，只能透過網路互動，不過好在這次有推出寫真書，可以與粉絲有不一樣的交流。
陳怡叡這次的寫真書完整呈現她不同於螢光幕前的多種樣貌，無論是可愛、性感或居家生活風，都貼近讀者、引人遐想。事實上，陳怡叡的媽媽比較傳統保守，非常擔心女兒的寫真尺度，因此陳怡叡花了很長的時間與經紀公司、出版團隊進行討論、計畫，最後終於在品質、尺度間取得平衡，成功說服家人自己的作品不同於一般的寫真書，內容除了她健康美麗的體態之外，也有陳怡叡撰寫生活、人生感悟的散文創作，是一本女生看了也會喜歡的作品。
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