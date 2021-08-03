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「地表最正啦啦隊女孩」好身材解封了！被讚體力異於常人

▲陳怡叡好身材解封了！推出第一本寫真書。（圖／時報提供）
▲陳怡叡好身材解封了！推出第一本寫真書。（圖／時報提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-03 09:00:00

26歲的陳怡叡（Yuri）是Rakuten Girls成員之一，有「地表最正的樂天啦啦隊女孩」的封號，雖然今年夏天比較沒有機會到海邊遊玩，不過粉絲仍然可以看到她清涼的模樣和火辣的身材。陳怡叡近來推出第一本寫真書《與你YURI：陳怡叡的南島寫真》，為了這次作品她付出不少，除了控制飲食之外，也開始著手文字創作，性感、知性兼具。

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▲陳怡叡有「地表最正的樂天啦啦隊女孩」的封號。（圖／時報提供）
▲陳怡叡有「地表最正的樂天啦啦隊女孩」的封號。（圖／時報提供）
陳怡叡因為長期在啦啦隊訓練體能，所以開拍前只有戒澱粉和冰，就能輕鬆展現鍛鍊有成的勻稱身材，而她在體力上也異於常人，馬不停蹄、早出晚歸的拍攝工作都難不倒她，完全不顯疲態，十分敬業。 陳怡叡透露居家防疫期間喜歡下廚，當貓奴、陪伴家人，期間也碰上生日，雖然不能和粉絲相聚，只能透過網路互動，不過好在這次有推出寫真書，可以與粉絲有不一樣的交流。

▲▼陳怡叡居家防疫期間喜歡下廚，當貓奴、陪伴家人。（圖／時報提供）
▲▼陳怡叡居家防疫期間喜歡下廚，當貓奴、陪伴家人。（圖／時報提供）
▲▼陳怡叡居家防疫期間喜歡下廚，當貓奴、陪伴家人。（圖／時報提供）
陳怡叡這次的寫真書完整呈現她不同於螢光幕前的多種樣貌，無論是可愛、性感或居家生活風，都貼近讀者、引人遐想。事實上，陳怡叡的媽媽比較傳統保守，非常擔心女兒的寫真尺度，因此陳怡叡花了很長的時間與經紀公司、出版團隊進行討論、計畫，最後終於在品質、尺度間取得平衡，成功說服家人自己的作品不同於一般的寫真書，內容除了她健康美麗的體態之外，也有陳怡叡撰寫生活、人生感悟的散文創作，是一本女生看了也會喜歡的作品。  

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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