COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

近95萬人願打高端！同時選擇「AZ、莫德納」仍佔最大宗

▲疫苗登記意願平台已有1204萬5564人完成登記，其中有近95萬人願打高端疫苗，（示意圖／美聯社／達志影像）
▲疫苗登記意願平台已有1204萬5564人完成登記，其中有近95萬人願打高端疫苗，（示意圖／美聯社／達志影像）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-02 15:30:16

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，截至今（2）日下午13時，疫苗意願登記平台全國完成總人數為1204萬5564人，其中重啟登記後新增了325萬6853人，而只單獨勾選願意施打國產疫苗高端疫苗的人數占比1.39%，共有16萬7312人，整體累計願施打高端疫苗者，共有94萬8376人，但目前仍以同時勾選AZ與莫德納意願者為多數，占比51.39%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由行政院唐鳳政委推出的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，自7月27日下午14時起重新開放調整意願登記，截至今日下午13時，全國完成總人數為1204萬5564人，其中重啟登記後新增了325萬6853人。

進一步來看疫苗登記狀況，三種疫苗都願意施打者共有62萬5165人，占比5.19%；僅願意施打AZ者佔比6.75%，共有81萬3069；僅願意施打Moderna者佔比33.98%，共有409萬3642人；僅願意施打高端疫苗者佔比1.39%，共有16萬7312人。勾選AZ與Moderna者佔比 51.39%，共有619萬477、勾選Moderna與高端者佔比1.03%，共有12萬3843人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.27%共3萬2056人。

指揮中心表示，目前在平台上，已有將近95萬人登記有意願接種高端疫苗，總計有94萬8376，其中重啟登記後新增了56萬340人。

至於目前國內疫苗接種進度，指揮中心表示，由於六日接種較少，兩天共接種15萬9954人，人口涵蓋率達到33.56%，劑次人口比35.21%。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
92.98%7.02%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.11%79.89%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.88%37.12%
2021-07-30-2021-08-10
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀