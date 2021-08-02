近95萬人願打高端！同時選擇「AZ、莫德納」仍佔最大宗

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進一步來看疫苗登記狀況，三種疫苗都願意施打者共有62萬5165人，占比5.19%；僅願意施打AZ者佔比6.75%，共有81萬3069；僅願意施打Moderna者佔比33.98%，共有409萬3642人；僅願意施打高端疫苗者佔比1.39%，共有16萬7312人。勾選AZ與Moderna者佔比 51.39%，共有619萬477、勾選Moderna與高端者佔比1.03%，共有12萬3843人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.27%共3萬2056人。
指揮中心表示，目前在平台上，已有將近95萬人登記有意願接種高端疫苗，總計有94萬8376，其中重啟登記後新增了56萬340人。
至於目前國內疫苗接種進度，指揮中心表示，由於六日接種較少，兩天共接種15萬9954人，人口涵蓋率達到33.56%，劑次人口比35.21%。
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