高中學習歷程檔案上傳　教育部要求至少延至9月30日

（中央社記者許秩維台北2日電）教育部今天表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，關於學生上傳高中學習歷程檔案的期程，已函知全國各高中至少延長至9月30日。





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教育部國民及學前教育署指出，考量各級學校自5月19日起因COVID-19疫情停止到校上課，採居家線上學習，學校部分課程內容及學生學習方式，須以實習、實驗等方式，搭配學校的設備及材料，以完成該類課程學習成果，較無法以線上學習方式完成。





為了讓學生可於復課後製作與上傳學習歷程檔案，國教署日前已發函給全國各高中，請各校延長學生上傳109學年度第2學期「課程學習成果」、109學年度「多元表現」到學習歷程學校平台的期程，至少延長至9月30日。





部分學校因個別教師退休、代理、代課或兼任教師聘期屆滿或介聘他校等因素，可能影響教師對學生「課程學習成果」進行認證。





國教署指出，學校可透過校內組成「學生學習歷程檔案工作小組」並召開會議討論，也可酌發相關教師認證費用，國教署將酌予補助認證費用，按每名任課教師實際認證「課程學習成果」的班級數，每班補助新台幣400元。





學校如商請因聘期屆滿且未於原校任教的教師，持續協助認證109學年度第2學期「課程學習成果」，可於所定認證期間內，保留教師登入學習歷程學校平台系統進行認證所需使用的帳號及密碼，並依資通安全管理相關規定辦理，以維護資通安全。（編輯：方沛清）1100802



