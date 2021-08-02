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高端疫苗量產偷跑？陳時中曝是政府扛風險：我們要求

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日說明為什麼國產疫苗可以提前量產。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日說明為什麼國產疫苗可以提前量產。（圖／指揮中心）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-02 15:47:48｜2021-08-02 15:50:08

國產高端疫苗今（2）日遭媒體報導，早在緊急授權（EUA）通過前就開始進行量產工作，遭質疑有程序問題，不過指揮中心指揮官陳時中於下午的記者會上說明，這與政府預採購、EUA的目的相同，一方面為了加速上市流程，另一方面也是為政府分擔風險。

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高端疫苗量產程序惹議，但陳時中表示，這是為了因應EUA的需求，也是中央採用預採購的原因，「疫苗為了加速（上市），要求一定程度後，（提前）開始進行下一步、再開始下一步，廠商有的願意，有的不願意，不願意的原因就是財務風險太高，實驗沒有保證會成功的！」

而世界各國也有採用提前投資的方式進行，陳時中以美國為例，「就直接放了一大筆錢給藥廠，要求加速來做，損失國家算」，另外就是預採購，簽約時先給訂金，如果失敗了，就算是投資研究失敗，不會拿回，成功就往下走，用這樣方法分擔藥廠的財務風險，「我們都會要求他先做，先把一些產品做出來」。

陳時中指出，疫苗的預採購、量產和EUA三者都是環環相扣，「廠商當然不願意做一批起來等，萬一EUA沒過，那這批產品不是整個無法上市？做疫苗需要時間之外，也不是像做蛋糕一樣生產快速，而且連做蛋糕有時候都會失敗，更何況這樣高科技東西，而且數值稍微有誤差，審查就不會過，每批的效價可能還要重做動物實驗」。

最後陳時中說明，國產疫苗做了預採購，政府要求先做，做出來萬一EUA不過，就付藥廠材料費用，如果過了最好，就能夠及時上市，「但EUA不會說因為你已經量產，所以我讓你過，量產之下我們還有檢驗封緘，還是要一批一批去驗。」

另外針對高端疫苗檢驗封緘的通過批號跳號，是否代表其中良率出問題？何時可開放多少數量施打。陳時中回應，相關基本資料一定會公開，不過變數也多，和國外疫苗不同，國外都已經生產幾億劑疫苗，高端是新的經過檢驗次數不夠多、需要補件的可能性也滿高，這部分沒辦法掌握，因此無法報告何時開始，「我掌握到一定的量我也會盡快（公布），我知道大家都很急。」

▲中央流行疫情指揮中心2日說明為什麼國產疫苗可以提前量產。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心2日說明為什麼國產疫苗可以提前量產。（圖／指揮中心）
▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
▲新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
▲新冠肺炎本土感染爆發全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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