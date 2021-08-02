高端疫苗量產偷跑？陳時中曝是政府扛風險：我們要求

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而世界各國也有採用提前投資的方式進行，陳時中以美國為例，「就直接放了一大筆錢給藥廠，要求加速來做，損失國家算」，另外就是預採購，簽約時先給訂金，如果失敗了，就算是投資研究失敗，不會拿回，成功就往下走，用這樣方法分擔藥廠的財務風險，「我們都會要求他先做，先把一些產品做出來」。
陳時中指出，疫苗的預採購、量產和EUA三者都是環環相扣，「廠商當然不願意做一批起來等，萬一EUA沒過，那這批產品不是整個無法上市？做疫苗需要時間之外，也不是像做蛋糕一樣生產快速，而且連做蛋糕有時候都會失敗，更何況這樣高科技東西，而且數值稍微有誤差，審查就不會過，每批的效價可能還要重做動物實驗」。
最後陳時中說明，國產疫苗做了預採購，政府要求先做，做出來萬一EUA不過，就付藥廠材料費用，如果過了最好，就能夠及時上市，「但EUA不會說因為你已經量產，所以我讓你過，量產之下我們還有檢驗封緘，還是要一批一批去驗。」
另外針對高端疫苗檢驗封緘的通過批號跳號，是否代表其中良率出問題？何時可開放多少數量施打。陳時中回應，相關基本資料一定會公開，不過變數也多，和國外疫苗不同，國外都已經生產幾億劑疫苗，高端是新的經過檢驗次數不夠多、需要補件的可能性也滿高，這部分沒辦法掌握，因此無法報告何時開始，「我掌握到一定的量我也會盡快（公布），我知道大家都很急。」
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