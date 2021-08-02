陳其邁允奧運獎金翻倍　小戴可獲獎金提高至84萬

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黃文益說，對於這些各縣市甚至各國都在積極挖角、爭取的體育人才，市府當然應思考能夠給予選手們哪些實質的獎勵與支持，讓他們願意繼續留在高雄，繼續為高雄發光發熱，上週他在議會質詢時即爭取高雄市在籍選手在奧運奪牌，應加倍提高獎助金額，感謝市府的從善如流與快速回應，相信這樣的改變會對高雄市的體育發展帶來幫助。
陳其邁今日指出，昨天小戴展現了高度的韌性跟毅力，尤其他有一球救球的時候，幾乎是整個全身撲著、跪著在救那一球，看了真的是非常的感動，展現高度韌性及毅力，奮戰到最後一刻，運動精神感動國人，昨天比賽完也有打電話給戴爸爸，戴爸爸有提到說，小戴的拚勁跟表現其實都非常好，但是可惜運氣並沒有站在小戴這邊，但陳其邁認為，小戴展現了運動家在場上拚搏的毅力跟精神，這些都值得我們學習，也感到非常的驕傲，「我們高雄在等她回來」。
而就奧運獎勵金部分，陳其邁也允諾給予表現優秀選手更多照顧，依現行高雄市選手參加國際競賽績優獎助金「奧運金牌72萬、銀牌42萬、銅牌30萬元」規定，原獎金翻倍，戴資穎可獲得獎金提高至84萬，吳佳穎從10萬提升到20萬，予以鼓勵，他感謝每一位高雄之光及為台灣努力的選手，也期待選手們都能持續發光發熱。