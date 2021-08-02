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陳其邁允奧運獎金翻倍　小戴可獲獎金提高至84萬

▲戴資穎拿下2020東京奧運羽球女單銀牌，家鄉高雄的市長陳其邁也允諾將加倍發放奧運績優獎助金。（圖／美聯社）
▲戴資穎拿下2020東京奧運羽球女單銀牌，家鄉高雄的市長陳其邁也允諾將加倍發放奧運績優獎助金。（圖／美聯社）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-02 16:09:10｜2021-08-02 16:16:56

我國羽球好手戴資穎昨勇奪奧運銀牌，高雄市長陳其邁今（2）日特別允諾將加倍發放奧運績優獎助金，給予在奧運拿下好成績的高雄子弟們最實質的獎勵，小戴預計可以拿到84萬元的奧運銀牌獎勵，民進黨高雄市議員黃文益也感謝市府的從善如流與快速回應，相信這一定會為高雄市的體育發展帶來正面影響。

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議員黃文益指出，本屆奧運共有6名高雄好手代表國家出戰，包括羽球選手戴資穎、桌球選手莊智淵、射擊選手吳佳穎、舉重選手高展鴻、江念欣及田徑選手黃士峰，這些高雄子弟在賽場上的好表現不僅是國家之光，更是高雄市最難得、最珍貴的資產。

▲民進黨高雄市議員黃文益上週在議會質詢時爭取高雄市在籍選手在奧運奪牌，應加倍提高獎助金額，高雄市長陳其邁允諾將加倍發放奧運績優獎助金。（圖／翻攝自高雄市議會直播畫面）
▲民進黨高雄市議員黃文益上週在議會質詢時爭取高雄市在籍選手在奧運奪牌，應加倍提高獎助金額，高雄市長陳其邁允諾將加倍發放奧運績優獎助金。（圖／翻攝自高雄市議會直播畫面）
黃文益說，對於這些各縣市甚至各國都在積極挖角、爭取的體育人才，市府當然應思考能夠給予選手們哪些實質的獎勵與支持，讓他們願意繼續留在高雄，繼續為高雄發光發熱，上週他在議會質詢時即爭取高雄市在籍選手在奧運奪牌，應加倍提高獎助金額，感謝市府的從善如流與快速回應，相信這樣的改變會對高雄市的體育發展帶來幫助。

陳其邁今日指出，昨天小戴展現了高度的韌性跟毅力，尤其他有一球救球的時候，幾乎是整個全身撲著、跪著在救那一球，看了真的是非常的感動，展現高度韌性及毅力，奮戰到最後一刻，運動精神感動國人，昨天比賽完也有打電話給戴爸爸，戴爸爸有提到說，小戴的拚勁跟表現其實都非常好，但是可惜運氣並沒有站在小戴這邊，但陳其邁認為，小戴展現了運動家在場上拚搏的毅力跟精神，這些都值得我們學習，也感到非常的驕傲，「我們高雄在等她回來」。

而就奧運獎勵金部分，陳其邁也允諾給予表現優秀選手更多照顧，依現行高雄市選手參加國際競賽績優獎助金「奧運金牌72萬、銀牌42萬、銅牌30萬元」規定，原獎金翻倍，戴資穎可獲得獎金提高至84萬，吳佳穎從10萬提升到20萬，予以鼓勵，他感謝每一位高雄之光及為台灣努力的選手，也期待選手們都能持續發光發熱。

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