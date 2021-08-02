Delta病毒肆虐疫苗需求攀升　莫德納、輝瑞合力撈1.4兆元

新冠肺炎（COVID-19）疫情因疫苗出現而出現曙光，新冠疫苗防止數十萬人死亡，也讓世人能夠更快速回復往常生活，不僅如此，新冠疫苗更讓部分藥廠獲得豐厚收益。隨著Delta變種病毒出現，對於新冠疫苗的需求也大幅提升，有分析師推算，今年全球疫苗市場價值可能會達到700億美元，而莫德納以及輝瑞兩大藥廠今年預估營收合計逾500億美元。





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根據英國《衛報》報導，分析師今年6月曾推算，今年全球疫苗市場價值可能達到700億美元，但隨著Delta變種病毒肆虐，以及各國開始考慮施打「加強針」，疫苗市場價值仍持續攀升。





莫德納藥廠5月預估，今年疫苗營收可達192億美元（約台幣5359億元）。輝瑞則在今年上半年賺了113億美元（約台幣3153億元），日前更將今年的預估營收從260億美元（約台幣7256億元）上調至335億（約台幣9349億元）美元。兩大藥廠在今年可望進帳527億美元（約台幣1兆4708億元），目前兩家藥廠也針對Delta變種病毒將mRNA疫苗進行改良調整，預計本月開始進行人體實驗。





不同於輝瑞藥廠以及莫德納藥廠，英國最大的阿斯特捷利康藥廠以及美國嬌生公司先前承諾，在大流行結束之前，都不會以營利為目的提供藥物。即使如此，新冠疫苗仍在今年上半年為阿斯特捷利康藥廠進賬了12億美元（約台幣331億元）。









