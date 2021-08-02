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英航艦抵西太平洋　指揮官韓語推文凸顯區域合作

▲英國航艦打擊群指揮官慕豪思今天罕見以韓語推文表示，伊麗莎白女王號航艦打擊群已進入西太平洋，期待加強英國與南韓的合作關係，以促進區域安全繁榮。資料照。（圖／英國皇家海軍）
▲英國航艦打擊群指揮官慕豪思今天罕見以韓語推文表示，伊麗莎白女王號航艦打擊群已進入西太平洋，期待加強英國與南韓的合作關係，以促進區域安全繁榮。資料照。（圖／英國皇家海軍）

中央社

2021-08-02 19:07:55

（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國航艦打擊群指揮官慕豪思今天罕見以韓語推文表示，伊麗莎白女王號航艦打擊群已進入西太平洋，期待加強英國與南韓的合作關係，以促進區域安全繁榮。

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慕豪思（Steve Moorhouse）昨天推文指出，伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群已進入菲律賓海，過去數週的遠洋任務航行顯示英國可在印太區域為盟友及夥伴提供可恃戰力、為海上安全做出貢獻。

伊麗莎白女王號是英國目前最先進航艦。打擊群5月開始首次操演航程，且是首度航向印太區域，自東大西洋及地中海出發後，規劃沿途訪問約40個國家，並與美國、印度、新加坡、日本、南韓、澳洲等區域盟友聯合演訓。

慕豪思曾說，打擊群的部署擴及印太區域顯示英國擁有「全球化海軍」，也是「有力的宣告」。

英國政府3月發布逾100頁的外交與國防政策總檢視報告「競爭時代的全球化英國」（Global Britain ina Competitive Age），是首度在類似的政策文件指出，中國對英國及其盟友夥伴的安全、繁榮與價值體系構成「系統性挑戰」。

伊麗莎白女王號打擊群日前駛入南海，引發中國強力抨擊。英國國防部強調，打擊群在南海執行的是合法航行，並否認挑釁。

根據規劃，打擊群近日將停靠東京。美國第七艦隊（Seventh Fleet）指揮官預計將登艦訪問。

儘管部分人士質疑英國投注過多資源在印太區域將削弱歐洲防衛，另一些人則指出英國並未減少對歐洲地區的安全部署，例如由英國主導的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force）整合北歐及波羅的海國家抵禦俄羅斯，英國的國防支出也達2.3%國內生產毛額（GDP），高於北大西洋公約組織（NATO）的2%門檻。（編輯：高照芬）1100802

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