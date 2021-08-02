英航艦抵西太平洋　指揮官韓語推文凸顯區域合作

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伊麗莎白女王號是英國目前最先進航艦。打擊群5月開始首次操演航程，且是首度航向印太區域，自東大西洋及地中海出發後，規劃沿途訪問約40個國家，並與美國、印度、新加坡、日本、南韓、澳洲等區域盟友聯合演訓。
慕豪思曾說，打擊群的部署擴及印太區域顯示英國擁有「全球化海軍」，也是「有力的宣告」。
英國政府3月發布逾100頁的外交與國防政策總檢視報告「競爭時代的全球化英國」（Global Britain ina Competitive Age），是首度在類似的政策文件指出，中國對英國及其盟友夥伴的安全、繁榮與價值體系構成「系統性挑戰」。
伊麗莎白女王號打擊群日前駛入南海，引發中國強力抨擊。英國國防部強調，打擊群在南海執行的是合法航行，並否認挑釁。
根據規劃，打擊群近日將停靠東京。美國第七艦隊（Seventh Fleet）指揮官預計將登艦訪問。
儘管部分人士質疑英國投注過多資源在印太區域將削弱歐洲防衛，另一些人則指出英國並未減少對歐洲地區的安全部署，例如由英國主導的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force）整合北歐及波羅的海國家抵禦俄羅斯，英國的國防支出也達2.3%國內生產毛額（GDP），高於北大西洋公約組織（NATO）的2%門檻。（編輯：高照芬）1100802