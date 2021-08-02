特殊交友圈高雄再確診　陳其邁籲父親節南北移動能免則免

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全國案15725、案15741、案15770、案15804等指標個案關係圖。(圖／高市府提供)

× ▲全國案15725、案15741、案15770、案15804等指標個案關係圖。(圖／高市府提供)

▲全國案15725、案15741、案15770、案15804等指標個案發病與活動史。(圖／高市府提供)

× ▲全國案15725、案15741、案15770、案15804等指標個案發病與活動史。(圖／高市府提供)

▲案15804於高雄市公共空間活動史。(圖／高市府提供)

× ▲案15804於高雄市公共空間活動史。(圖／高市府提供)

陳其邁強調，染疫者經過匡列、隔離，高雄市的社區傳播風險不高，不過他仍提醒，接下來父親節即將到來，從端午節、母親節到父親節，南北移動都存在一定風險，他建議若因父親節要南北移動，非同住家人到家裡，不管是回家還是訪客，都能免則免，假如真的有必要，回來請務必戴上口罩，回到獨立房間才拿下口罩。





至於，特殊交友圈在飯店開趴傳染，陳其邁再度對汽車旅館等相關旅宿業喊話，疫情降二級後，若在汽車旅館及相關旅宿群聚開趴或歡唱，提高疫情傳染風險，可依法裁處15萬元罰鍰，情節重大者可停止營業，甚至廢止營業登記，高雄市絕對會嚴格執法。



