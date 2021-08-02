特殊交友圈高雄再確診　陳其邁籲父親節南北移動能免則免

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，新增感染者15804是被匡列為居家隔離，7月31日出現相關症狀採檢後確診，疫調顯示，這是透過南北移動造成群聚感染，共致五人感染。
潘炤穎指出，全國案號15804，為本國籍30多歲男性，7/26與友人(全國案15770)接觸，7/31出現發燒、全身倦怠、痠痛、咳嗽、寒顫等症狀，同日匡列為接觸者前往醫院採檢，8/1醫院通知PCR檢驗結果陽性確診(Ct值16.7)，目前負壓隔離病房治療中。
高雄市上周三至上周五，3天一共增加4例新冠肺炎患者，案15725、15741、15744與案15770，這四人都是30多歲到50多歲的成年男子，疫調發現4人的指標個案，7月1日到7月3日曾到台北參加男性的「X men趴」，再回高雄旅館等地。
陳其邁強調，染疫者經過匡列、隔離，高雄市的社區傳播風險不高，不過他仍提醒，接下來父親節即將到來，從端午節、母親節到父親節，南北移動都存在一定風險，他建議若因父親節要南北移動，非同住家人到家裡，不管是回家還是訪客，都能免則免，假如真的有必要，回來請務必戴上口罩，回到獨立房間才拿下口罩。
至於，特殊交友圈在飯店開趴傳染，陳其邁再度對汽車旅館等相關旅宿業喊話，疫情降二級後，若在汽車旅館及相關旅宿群聚開趴或歡唱，提高疫情傳染風險，可依法裁處15萬元罰鍰，情節重大者可停止營業，甚至廢止營業登記，高雄市絕對會嚴格執法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。