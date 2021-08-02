COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

特殊交友圈高雄再確診　陳其邁籲父親節南北移動能免則免

▲父親節將至，高雄市長陳其邁提醒大家父親節可能有南北移動，拜託大家能免則免，若回高雄家中務必戴上口罩。(圖／高市府提供)
▲父親節將至，高雄市長陳其邁提醒大家父親節可能有南北移動，拜託大家能免則免，若回高雄家中務必戴上口罩。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-02 17:22:50

高雄市今（2）日公布新增一例新冠肺炎患者，總計這波特殊交友圈趴高雄個案增至5人，市長陳其邁指出，這起個案是延續之前男性交友圈的感染，與台北同一感染源。陳其邁也提醒大家父親節可能有南北移動，拜託大家能免則免，若回高雄家中務必戴上口罩，同樣的汽車旅館旅宿業者若縱容房客群聚未通報，除罰款15萬外，最重勒令停業，高市一定嚴格執行法律。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▲全國案15725、案15741、案15770、案15804等指標個案關係圖。(圖／高市府提供)
▲全國案15725、案15741、案15770、案15804等指標個案關係圖。(圖／高市府提供)
衛生局簡任技正潘炤穎表示，新增感染者15804是被匡列為居家隔離，7月31日出現相關症狀採檢後確診，疫調顯示，這是透過南北移動造成群聚感染，共致五人感染。

▲▲全國案15725、案15741、案15770、案15804等指標個案發病與活動史。(圖／高市府提供)
▲全國案15725、案15741、案15770、案15804等指標個案發病與活動史。(圖／高市府提供)
潘炤穎指出，全國案號15804，為本國籍30多歲男性，7/26與友人(全國案15770)接觸，7/31出現發燒、全身倦怠、痠痛、咳嗽、寒顫等症狀，同日匡列為接觸者前往醫院採檢，8/1醫院通知PCR檢驗結果陽性確診(Ct值16.7)，目前負壓隔離病房治療中。

▲案15804於高雄市公共空間活動史。(圖／高市府提供)
▲案15804於高雄市公共空間活動史。(圖／高市府提供)
高雄市上周三至上周五，3天一共增加4例新冠肺炎患者，案15725、15741、15744與案15770，這四人都是30多歲到50多歲的成年男子，疫調發現4人的指標個案，7月1日到7月3日曾到台北參加男性的「X men趴」，再回高雄旅館等地。

陳其邁強調，染疫者經過匡列、隔離，高雄市的社區傳播風險不高，不過他仍提醒，接下來父親節即將到來，從端午節、母親節到父親節，南北移動都存在一定風險，他建議若因父親節要南北移動，非同住家人到家裡，不管是回家還是訪客，都能免則免，假如真的有必要，回來請務必戴上口罩，回到獨立房間才拿下口罩。

至於特殊交友圈在飯店開趴傳染，陳其邁再度對汽車旅館等相關旅宿業喊話，疫情降二級後，若在汽車旅館及相關旅宿群聚開趴或歡唱，提高疫情傳染風險，可依法裁處15萬元罰鍰，情節重大者可停止營業，甚至廢止營業登記，高雄市絕對會嚴格執法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
92.95%7.05%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.76%80.24%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.11%36.89%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀