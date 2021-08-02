《財富老司機》「風險投資」該如何正確用錢？

股票買賣雖並非穩賺的投資，但台股日前交易數量熱絡，其波動和龐大的股價市場，吸引許多股迷躍躍欲試，不過如何做好風險管理，避免在股價下跌時虧錢，也是一門專業學問，對此由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩，繼上一集探討「價值投資」，如何看見趨勢，穿透未來，本集將針對「風險投資」該如何正確用錢，採取正當的控管策略。
財經中心/綜合報導
2021-08-02 21:00:00
首先彭懷恩指出，必須要區分「投資」、「投機」、「賭博」，像是去買大樂透、威力彩等其實就是一種賭博，不過因為概率非常低，投的錢很少也無傷大雅。不過最近台灣股票熱度上揚，不少人進場的思維是投機，非是投資。彭懷恩進一步比喻，一百隻猴子過高速公路都被撞，最後有二隻過了，然後記者訪問那二隻猴子說，你為什麼可以穿過如此危險的高速公路，猴子其實也是頭頭是道。看在如今股市，坊間常常幾萬塊就變一億的書，就想到那隻猴子，其實也講不出什麼大道理。
單就股票投資來說，以價值投資的角度是真的對這產業非常熟悉。黃群仁補充，投資首先要知道把地板打好，必須要知道同時間投資時的風險，當你很開心買到一個股票的時候，你要知道是有人賣給你，反思如果你真的覺得這個股票這麼好，那為什麼會有人覺得不好，然後把股票賣給你，這很明顯是一個市場上面交易的部分，你在投資獲利的原則裡頭，也必須看到這個硬幣的另外一面，基本上來說，好的股票不會寂寞，就像台積電、中鋼當年被稱作大牛股，它的股價是反映出公司的價值。
如果投資不是為了長遠的目的，只想要一夜致富，這件事在華爾街或許行得通，但在台灣的股市，非常多人想一次大大獲利，其實得反思這是我們的特性嗎？而降低風險，很重要的就是分散投資，你的確可以用30%的錢儲蓄，30%的錢買股票，甚至可以用10%買高風險，譬如說期貨、選擇權。資產的分配是要看個人的能力，也就是說當你有100元，裡面拿10元去做高風險的投資，那這件事情當然無可厚非。但所有的風險是來自於百分之百投進一個高風險，甚至還去借錢的投資標的，若是輕輕跌倒了，到時恐連爬起來的能力恐都無力施為。