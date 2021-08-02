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李洋奪金！父親神秘身分曝光　央行駐警隊、羽球社主力

▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）

記者顏真真/台北報導

2021-08-02 17:43:23｜2021-08-02 17:43:39

2020東京奧運頻傳捷報，其中台灣選手、也是土地銀行羽球隊的李洋及王齊麟更奪下羽球男雙金牌，「麟洋配」也成為各界關注焦點，而兩人跟金融業的淵源可不只是銀行員身分，中央銀行今（2）日更在臉書粉絲透露，李洋的父親李開湖（現改名為李峻淯）是央行駐警隊副隊長，李洋與同是羽球國手的妹妹李芷蓁，從小就跟著父親來央行羽球社所租用的弘道國中羽球館打球，而且李洋父親在去（2020）年9月曾與李洋搭檔，父子勇奪第49屆清晨盃羽球賽的明星親子組冠軍，而且現在李洋父親仍是央行羽球社主力。

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土銀羽球選手「黃金男雙」王齊麟、李洋7月31日在東京奧運羽球項目金牌爭奪戰以以21比18、21比12，擊敗中國大陸選手李俊慧、劉雨辰組合，順利為中華隊再添一面金牌，這也是「麟洋配」繼今年1月在泰國連續取得BWF舉辦的3場賽事冠軍後，再次為台灣羽球創下奧運男雙空前最佳紀錄，讓台灣羽球在世界舞台上發光發熱，為國爭光。

不過，兩人除了都是土銀羽球隊正式球員之外，其實李洋父親也與金融業有很深的淵源。央行今日在臉書分享一下李洋的小故事。原本李洋的父親李開湖（現改名為李峻淯）是央行駐警隊副隊長，李洋與同是羽球國手的妹妹李芷蓁，從小就跟著李副隊長來央行羽球社所租用的弘道國中羽球館打球，因此羽球男雙「麟洋配」奪金，國人共享喜悅，央行也與有榮焉。

央行更透露，李洋父親羽球功力一流，直到李洋上高中後才拍下稱臣。不過，李副隊長寶刀未老，去9月曾與李洋搭檔，父子勇奪第49屆清晨盃羽球賽的明星親子組冠軍，而且李副隊長現在仍是央行羽球社主力，央行小編還說自己也是羽球社的一員，但只有在旁邊玩沙的份。

除了分享李洋的小故事之外，央行也提到全球央行也很關注東奧，歐洲央行（ECB）官方推特（Twitter）就介紹過去與現在的奧運紀念幣，ECB貼出據說是西元前352年的古老奧運紀念幣，其正面是希臘神話中的眾神之王―宙斯（Zeus）的頭像，背面則是一頭老鷹。至於ECB所介紹的最新奧運紀念幣，則是由葡萄牙央行於今年5月18日發行、限量50萬枚的2歐元紀念流通幣。

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