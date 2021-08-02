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高端疫苗完成檢驗封緘　柯文哲：我都氣到不想講話了

▲台北市長柯文哲2日直接在防疫記者會上，拿出指揮中心提供的高端疫苗時間表，怒嗆「我已經氣到不想說話。」（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲2日直接在防疫記者會上，拿出指揮中心提供的高端疫苗時間表，怒嗆「我已經氣到不想說話。」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-08-02 17:20:53

衛福部食藥署今（2）日宣布，首4批高端疫苗一共26萬5528劑已經完成檢驗，並核發封緘證明書，目前正在進行封緘作業。對此台北市長柯文哲在下午的防疫記者會上表示，剛剛才在研究指揮中心公布的時程圖，「不曉得該怎麼講，都氣到不想講話了。」

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柯文哲表示，高端疫苗的非臨床試驗還沒做完，就開始做臨床試驗；臨床試驗還沒完成、EUA也沒拿到就開始量產，「這實在是....我不曉得怎麼講。」柯文哲說，如果不懂醫學也就算了，可是懂醫學的人看了都不知道該講什麼。

柯文哲指出，5月20日高端疫苗還沒解盲，政府就跟高端簽署了500萬的採購合約；6月10日只進行「部分解盲」，之後還沒完全解盲食藥署就提供EUA，然後還直接納入疫苗施打計畫，然後今天就完成了檢驗封緘作業，「結論就是我氣到都不想講話了。」

柯文哲強調，他從一開始就呼籲台灣應該要走「疫苗代工」的路線，因為這是一條最安全的路。「可是我們台灣真的很厲害，不買疫苗也不代工，選擇自己生產。」柯文哲直言，執政黨是在賭國運，「我看民進黨已經就是要打算硬幹到底。」若換作是他自己，他不會拿人命去賭。

▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14378例。（圖／NOWnews今日新聞製表，8月2日）
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