逾半未退休族憂淪貧老世代　信心指數連2年不及格

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調查計畫成員政大商學院金融系教授楊曉文表示，台灣民眾退休信心指數已連續2年不及格，反映民眾認為第一層政府退休金制度或是長照資源仍不足，無法從容應付退休生活。
至於民眾願意投入多少錢來準備退休或未來長照需求，調查顯示，民眾每月退休準備金額為新台幣8216元，大概只有去年的5成，長照每年準備金額為6528元，較去年也減少約3300元。楊曉文表示，調查期間有碰到本土疫情升溫，退休與長照準備金額較去年減少，可能是受疫情影響，也提醒想準備但準備金額不足的現象值得注意。
調查顯示，民眾退休準備開始年齡今年落在38.6歲，與去年的37.78歲差異不大。楊曉文表示，從2年數據來看，台灣30歲以上族群開始啟動自己的退休準備，似乎將成為常態。
在民眾偏好的財務工具部分，今年調查顯示民眾理財又回歸保守，依序為儲蓄與定存、股票、保險，去年前3名則依序為股票、定存與保險。值得注意的是，國人偏好低門檻工具，近4成未退休族用過零股交易，年齡層在25到39歲的族群中，有超過6成用過零股投資。
調查計畫主持人、政大商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智認為，勞工對於退休後生活的財源應有三層保障。笫一層為勞保，但勞保財務缺口仍大，有待年改政策推動，建議個人提高勞退新制的自提意願與比例作為第二層保障，個人準備退休金則是第三層保障。
「2021台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查期間為今年5月5日到5月25日，電訪回收的問卷樣本數有1208份，包含25歲以上未退休與已退休民眾。（編輯：林興盟）1100802