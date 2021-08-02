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逾半未退休族憂淪貧老世代　信心指數連2年不及格

▲逾半未退休族憂淪貧老世代　信心指數連2年不及格。(圖／NOWnews資料照，記者黃守作攝）
▲逾半未退休族憂淪貧老世代　信心指數連2年不及格。(圖／NOWnews資料照，記者黃守作攝）

中央社

2021-08-02 22:18:14

（中央社記者蘇思云台北2日電）「2021台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，民眾退休信心指數連2年不及格，落在59分。超過5成的未退休族擔心退休後變成貧老世代，其中有7成認為退休後要繼續理財，有57%願意再就業。

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政治大學商學院與台灣人壽今天共同發布「2021台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果。調查報告的三大指標中，退休信心指數連續2年不及格，今年為59分，僅比去年提高4分，退休充裕指數較去年增加1分來到69分，退休生活滿意指數81分則跟去年相同。

調查計畫成員政大商學院金融系教授楊曉文表示，台灣民眾退休信心指數已連續2年不及格，反映民眾認為第一層政府退休金制度或是長照資源仍不足，無法從容應付退休生活。

至於民眾願意投入多少錢來準備退休或未來長照需求，調查顯示，民眾每月退休準備金額為新台幣8216元，大概只有去年的5成，長照每年準備金額為6528元，較去年也減少約3300元。楊曉文表示，調查期間有碰到本土疫情升溫，退休與長照準備金額較去年減少，可能是受疫情影響，也提醒想準備但準備金額不足的現象值得注意。

調查顯示，民眾退休準備開始年齡今年落在38.6歲，與去年的37.78歲差異不大。楊曉文表示，從2年數據來看，台灣30歲以上族群開始啟動自己的退休準備，似乎將成為常態。

在民眾偏好的財務工具部分，今年調查顯示民眾理財又回歸保守，依序為儲蓄與定存、股票、保險，去年前3名則依序為股票、定存與保險。值得注意的是，國人偏好低門檻工具，近4成未退休族用過零股交易，年齡層在25到39歲的族群中，有超過6成用過零股投資。

調查計畫主持人、政大商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智認為，勞工對於退休後生活的財源應有三層保障。笫一層為勞保，但勞保財務缺口仍大，有待年改政策推動，建議個人提高勞退新制的自提意願與比例作為第二層保障，個人準備退休金則是第三層保障。

「2021台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查期間為今年5月5日到5月25日，電訪回收的問卷樣本數有1208份，包含25歲以上未退休與已退休民眾。（編輯：林興盟）1100802

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