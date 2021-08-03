疫情延燒引爆民怨！泰國、馬來西亞示威運動原因為何？

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泰國疫情延燒，儘管目前明確禁止室外5人以上群聚，但積怨已久的民眾仍於8月1日聚集在曼谷民主紀念碑附近，要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）為防疫不力及失敗的疫苗政策下台負責。街道上也出現不少騎乘摩托車和汽車的示威民眾舉起布條、比出三指手勢高喊訴求。一名47歲示威者向《路透社》表示，全家人因疫情影響經濟受到衝擊，政府至今卻無法提供足夠的疫苗，讓他直呼「如果再不出來政府恐將持續忽視相關問題」。
泰國在去年爆發一整年的反政府及反皇室示威，當時疫情狀況相對穩定，因此主要的訴求在於民主化、取消皇室特權及「不敬罪」以落實言論自由等。隨著多名示威領袖被捕，民運本來已經漸漸平息，但隨著近期Delta變種病毒疫情再起，包括首都曼谷在內多個省份疫情擴散，政府疫苗政策又出現問題，讓民怨再次沸騰，示威運動死灰復燃。本次示威之前，泰國於7月3日和10日也分別爆發過示威運動，主要訴求同樣為要求帕拉育下台、解決疫苗短缺問題、減少軍方及皇室預算專心抗疫、購買更多mRNA疫苗等。
根據外媒《TOC》報導，在泰國當前的緊急狀態下，5人以上戶外群聚被禁止，違規者將被起訴；警方也可以「支持示威運動」或「隱瞞示威資訊」等模糊理由抓捕民眾並拘留最多30天。此外，泰國《電腦犯罪法》也禁止任何人「散播危及國家安全」或「煽動公眾恐慌」的資訊，違者最高將可被判處5年有期徒刑和最多10萬泰銖罰款；而泰國王室「不敬罪」更針對污辱或詆毀皇室者祭出最高15年刑期的懲罰。這些法條都成為泰國政府疫情下防堵批評聲浪的手段，從反對派領袖到饒舌歌手都有人遭殃，官方防疫不力卻收緊言論自由的做法更引起民眾不滿。
引發民怨的另一大焦點在於泰國政府的疫苗採購策略，泰國政府今年初開始推行疫苗施打計畫後，主要以AZ疫苗和科興疫苗為主，但卻幾乎沒有採購有效性更好的mRNA疫苗，讓民眾選擇受限。在疫情升溫後，科興疫苗防護力出現問題，許多施打二劑科興疫苗的前線醫護人員相繼傳出染疫甚至去世的消息，引發民眾質疑。此外，泰國官方將AZ疫苗生產線帶入國內，先前強調7月開始每個月可生產1000萬劑、到年底前共可提供6100萬劑的數量給當地民眾施打，但負責代工、由皇室擁有的「暹羅生物製藥公司」先前根本沒有生產疫苗相關經驗，如今接下訂單果然出現生產時程延誤現象，讓民眾相當不滿。儘管泰國近日與輝瑞訂購2000萬劑疫苗，但預計要到今年第4季才會抵達，無助於解決當前疫情延燒慘況。
此外，7月29日抵達泰國的150萬劑美國捐贈輝瑞疫苗也出現爭議。泰國《椰子網》指出，原本政府承諾將優先提供70萬打過科興的醫護人員作為第三劑追加施打，但這個數字隨後卻被調整成50萬人，官方也未針對為何調降人數進行說明，引發醫護憂心消失的20萬劑被特權人士侵吞。150萬劑疫苗抵達泰國當日就有不少醫護人員跑到泰國衛生部前請願，呼籲政府在疫苗分配上應更透明，並提供完整說明。
馬來西亞
疫情同樣嚴峻的馬來西亞7月31日也爆發示威運動，數百名身穿黑衣的民眾無視防疫禁令齊聚吉隆坡獨立廣場（Merdeka Square）街頭控訴政府防疫無能，要求總理慕尤丁（Muhyiddin Mohd Yassin）下台。示威者以年輕民眾居多，舉辦人指出參與人數約有1000人，警方統計則約400人左右。除了拿出看板和布條，有示威者更自備道具擺出裹著白布的「假屍體」以諷刺政府防疫失能導致確診人數飆升。《海峽郵報》指出，除了要求慕尤丁下台外，民眾也要求重啟議會、自動延長銀行貸款償付期限，以紓緩經濟受困的民眾。
馬來西亞6月進入封城至今確診人數不減反增，從6月1日封城首日的7705例到8月1日的17,150例，可以看出整整兩個月確診人數反而飆到超過兩倍，封城措施不僅無效還衝擊民眾經濟，而政府紓困補助又來得太慢、民不聊生的慘況讓輕生率升高，導致民怨沸騰。6月封城後民間就出現「白旗運動」互助救濟的現象，不滿民眾更組織「黑旗運動」要求慕尤丁下台負責，現在加入運動的人也越來越多。此外，疫情下醫療體系不堪重負，也導致該國約聘醫師的不公制度問題浮上檯面，26日就有不少醫護人員上街要求政府完善制度提供平等的就業保障。
民間醞釀的種種不滿聲浪導致慕尤丁面臨前所未有的執政危機，慕尤丁所屬的土團黨在國會的關鍵盟友巫統黨（United Malays National Organisation, UMNO）更於7月7日宣布撤除對慕尤丁的支持，巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）在一份聲明中表示，政府無法有效控制疫情，確保政治及經濟穩定，並贏得人民的信任，要求慕尤丁為防疫不力辭職下台。隨著巫統黨撤銷支持，並將可能退出國盟政權，也讓慕尤丁執政出現信任危機。
《CNA》報導指出，現場民眾本就對慕尤丁失敗的封城措施和防疫不力不滿，而慕尤丁屢屢試圖利用緊急狀態和防疫禁令來延遲議會會期、逃避民主問責以及對自己執政的檢討，都讓民眾更加不滿；原訂今（2）日將舉行的國會會期也於上週末被以「有議員確診」為由再度延期，讓民眾痛批慕尤丁執政失敗還試圖「玩政治」以保全自身權力，政府作為不僅傷害經濟也傷害民主政治。
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