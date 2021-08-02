巫苡萱「低成本Cosplay」公主Elsa 透視垃圾袋洩身材
藝人巫苡萱是中華職棒樂天桃猿啦啦隊的隊長，擁有阿美族血統的她，不僅五官深邃，會笑的眼睛也十分迷人，有「啦啦隊甜心」的美稱。巫苡萱近年事業運大開，節目、業配和代言沒有少過，日前她為了節目需求，特地Cosplay迪士尼動畫《冰雪奇緣》的女主角Elsa，漂亮又俏皮的模樣笑翻不少網友。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-02 17:41:11｜2021-08-02 17:50:13
巫苡萱在文中自嘲：「各位小朋友不要被Elsa姊姊嚇到，我自己是超喜歡的啦！」只見她頭披著黃色抹布代替Elsa的金髮，洋裝、袖子則是用淺藍色垃圾袋和浴巾，垃圾袋的透視材質，還讓巫苡萱裡頭的深色內衣若隱若現，而花了1600元買的藍光酒精噴霧槍，也終於派上用場，巫苡萱藉由周遭的生活用品來充當道具，笑說這是「低成本Cosplay」。
除了服裝造型十分搶眼之外，巫苡萱眼神、表情都相當到位，舉手投足都模仿得唯妙唯肖、有模有樣，非常有Elsa女王的氣勢，一系列的照片曝光後掀起討論：「垃圾袋裡面好性感」、「超有趣」、「大半夜笑歪我」、「太有創意了」、「我看了很久發現真的是垃圾袋」、「透明的耶好辣」，蘇心甯看到後直呼：「其實妳可以跟我借洋裝。」巫苡萱卻婉拒：「妳那件成本太高了。」