美國促接種　輝瑞搶頭香最快九月「全面批准」

美國新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種進度近來趨緩，美國白宮醫療顧問佛奇表示，希望美國食品藥品管理局（FDA）能盡快通過疫苗全面批准使用，來促進接種速度。有相關人士表示，預估最快9月至10月就會全面批准使用輝瑞疫苗。





我是廣告 請繼續往下閱讀

截至目前為止，美國的輝瑞、莫德納、嬌生三種疫苗都是在「緊急使用授權」（EUA）下展開接種。根據《華盛頓郵報》報導，目前美國政府機構和部分企業已經要求員工必須接種疫苗，但仍有些雇主、醫院、學校管理階層仍抱持著遲疑，認為疫苗僅獲得緊急使用授權，也無法指示學生或員工去接種疫苗。





美國FDA緊急使用授權允許藥廠從疫苗或藥物的研發和試驗，快速推進至生產和分發階段，以因應緊急公衛事件。按照程序，在第三期解盲之後，藥廠還得收集至少6個月的數據，以及製造工廠檢查等其他措施，交由FDA進行審查，等到審核通過才能拿到全面使用授權執照。一但新冠疫苗獲得「全面批准使用」，就不再需要透過政府機關，所有醫療機構與藥房等都可以直接進貨，如一般藥品能直接提供給消費者。





美國FDA發言人表示，目前FDA動員所有人力物力，把其他事情都擱下，以協助推動新冠疫苗獲得完全授權為最優先事項，希望如此一來，讓美國更有力量對抗新冠疫情。





輝瑞以及莫德納已經向美國FDA請求全面批准，並且繳交所需的初期資料，其中輝瑞已經繳交必要資料，可望搶先獲得全面批准使用。而嬌生尚未繳交相關文件，預計今年稍晚會進行申請。熟悉程序的FDA顧問以及官員表示，預計今年9月或10月，應該就能完全核准輝瑞疫苗上市。





美國衛生政策組織「凱撒家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）先前做出民調顯示，在尚未接種疫苗的民眾當中，有超過三成表示一旦輝瑞、莫德納全面批准使用，將會更有意願接種。





全面批准使用不但能讓藥廠直接行銷所製造的疫苗，幫助企業和政府機關，為他們的員工施打疫苗，也有助於緩和美國以及其他富國的疫苗猶豫（vaccine hesitancy）情形，所謂疫苗猶豫，指的是儘管有疫苗，卻遲遲不願或拒絕接種，阻礙了國家的疾病監控。









