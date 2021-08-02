林心如拍戲像下海　扮酒家女「束身衣不敢脫」

《華燈初上》還原1988年林森北路特有的「條通文化」，全劇演員服裝累積上千套，這讓身兼總製作人與女主角的林心如穿得非常過癮，拍戲就像真的在酒店上班。楊謹華也覺得只要戲服一上身，便能無後顧之憂的盡情表演。劇中林心如與楊謹華的關係就像「紅玫瑰與白玫瑰」的化身，職場上相互扶持，情感世界卻各別苗頭。為了維持媽媽桑的曼妙體態，林心如與楊謹華都特別克制飲食，林心如表示：「每天吃的都是水煮的健康便當，因為太多熱情的朋友天天送好吃的餐車來探班，所以非常辛苦，拍攝以來緊身束衣褲都沒離開過。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-02 18:24:15
主視覺海報揭開劇中主場景「光」日式酒店的神祕面紗，女主角林心如及楊謹華身穿華服登場，搖身一變成了風情萬種、婀娜多姿的媽媽桑，「刑事組警探」楊祐寧、「電視台編劇」鳳小岳、「癡情男大生」張軒睿，則是3種不同身分地位、各懷所思的男客人。劇中還原1988年林森北路歌舞昇平的歡場榮景，酒店小姐們同甘共苦、逢場作戲，她們遇見各自的愛情，在五光十色的條通裡各自猜忌，卻也同時捲進一樁深不見底的刑事案件。
林心如笑稱：「在『光』拍攝的每一天都很像真的在上班，因為身邊總圍繞著很多客人。」楊祐寧則是每一次進到「光」拍攝時都會故意調侃兩位媽媽桑，他打趣地說：「我一直想叫Rose mama（林心如劇中暱稱）或者Su mama（楊謹華劇中暱稱）來幫我倒酒、遞毛巾，會有一種進來故意當客人、請她們招呼的趣味。」《華燈初上》將在Netflix播出，林心如表示：「非常開心讓全球190個國家與地區的影迷看到這部戲，也讓全球觀眾有機會認識我們的地方文化。每一位演員都有突破他們以往的演出形象，劇中每個角色也都有自己的人生故事，值得期待。」
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