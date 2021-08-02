白俄奧運選手被逼回國　傳將向波蘭尋求庇護

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齊瑪諾斯卡雅在當地時間下午5時左右乘坐一輛銀色廂型車來到使館前。她帶著官方代表隊行李箱下車後，先向兩名官員打過招呼，接著踏入波蘭使館。
波蘭和捷克稍早都已公開表示願意協助齊瑪諾斯卡雅。
東奧日前舉行女子200公尺預賽時，齊瑪諾斯卡雅並未站上賽道，錯過了參加東京奧運的機會。
日本政府發言人加藤勝信則表示，有關當局得知齊瑪諾斯卡雅已經「表達尋求庇護的意願」。但加藤勝信並未提供更多相關細節。
國際奧林匹克委員會（IOC）表示，齊瑪諾斯卡雅1日向2020東京奧運官方尋求保護，以避免坐上飛機，之後在機場旅館過了一夜。
國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）今天說：「國際奧會和2020東京奧運（官方），昨天已經親自和白俄羅斯運動員齊瑪諾斯卡雅談過。」
他補充說：「她向我們保證自己感覺是安全的，她在安全的情況下，在機場旅館過了一夜。」
有報導指出，她正尋求庇護，可能的地點是在歐洲。亞當斯說表示，國際奧會「今天會再與她談談，以瞭解她想追求的是什麼，而對於她的決定，我們也將給予支持」。
他也表示聯合國難民署（UNHCR）也參與了此案。
日本警方和在東京的相關單位婉拒對此事發表評論。聯合國難民署的東京辦公室也未立即對此事置評。加藤勝信告訴記者，齊瑪諾斯卡雅已與國際奧會、2020東京奧運組委會，及「其他相關單位」談過下一步的行動。
他說，日本政府將繼續與有關單位密切合作，並將採取適當的措施；日本會「依法」處理此案。
俄羅斯新聞社（RIA）報導，白俄羅斯駐東京大使館已向日本當局正式要求提供齊瑪諾斯卡雅的資訊。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1100802