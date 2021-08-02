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巷仔內／朱立倫競選宣言提11次改變　揭藍營黨員最大恐懼

▲前新北市長朱立倫8／2於臉書發表黨主席參選宣言，明日起將陸續拋出具體政策。（資料照／朱立倫辦公室提供）
▲前新北市長朱立倫8／2於臉書發表黨主席參選宣言，明日起將陸續拋出具體政策。（資料照／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／特稿

2021-08-02 18:54:04｜2021-08-02 19:44:08

在各界關注下，朱立倫2日正式發表角逐國民黨主席的競選宣言。這篇974字的競選宣言，點出國民黨因5個「失去」陷入窘境，包括國際重視、對岸溝通管道、社會信任、支持者熱情及建國政黨榮耀，更於文中連提11次「改變」，強調若此時不改變，將再也無法重返執政。直球對決當前掌舵者江啟臣，也直接揭開黨員心中最大的恐懼。

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朱立倫向黨員傳遞明確訊號，點出他擁有比江啟臣更強大的領導力，未來將為黨快速注入活血、拉拔人才，打破過去封閉的大門，廣納社會意見，整合14個執政縣市治理成績，一改江團隊與地方縣市「脫鉤」的罵名，扭轉頹勢，要讓人民在困局中看到另一個希望。

國民黨若想起死回生，最大關鍵在年輕族群與中間選民支持率，朱立倫文中直接點出，國民黨不能空有光榮歷史，面對不同世代想法、不同社會群體的需求，需要誠懇地溝通協調，才能化解歧異、整合力量，且要遍地開花、緊緊相連。

國民黨2018年九合一大選狂勝，一舉拿下15縣市，卻在短短3年內就走到社會邊緣，讓民進黨一黨獨大，而在江啟臣上任後，黨員期待藉由改革推出煥然一新的國民黨，不料雷聲大雨點小、民意支持度低，看不到康復跡象。

隨著2022步步逼近，民進黨虎視眈眈，藍營岌岌可危。朱立倫深知黨員最憂心的是地方選舉，因此他在文中將自己與江啟臣做出強烈對比，等同宣示「他做不到的我來做！」

朱寫道，他上任後將連結自己在桃園、新北市的16年執政經驗，以及現有的地方執政成果，擘畫未來重返執政的願景與藍圖。

朱立倫早在3月18日公開預告，他將到全台各地，拜訪有意投入2022地方選舉的黨員，以他過去擔任黨主席的經驗，進行協助整合，強調「打贏2022才有未來」，並更向黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康、國民黨智庫副董事長連勝文、前高雄市長韓國瑜要求全面合作。

直至一個月前，朱立倫密集拜會地方票源系統，藉由競選宣言首次公開「2022選戰策略小組」的成立，在他接任黨主席第一天就立即啟動。至於未來的2024的總統與國會大選，他也會全心無私，推出最強候選人。

一改過去扭捏隱晦的風格，朱立倫明確宣告：「我會扛起完全的責任、我會全心無私的為黨求賢」。言下之意，他未來的民調數字若不及於其他有意角逐大位的人，就會轉而支持對方，穩固操盤，從旁協助國民黨重返執政，還給人民安定與繁榮。

除了由內改善國民黨體質，朱立倫也提升層次，將在未來政策發表中提出具體方法，加強國民黨與美國、日本等重要國際友邦的互信溝通，恢復兩岸的良性互動與交流平台，促進區域安全穩定，暗示由他帶領之下的國民黨，在總統層級的外交上也會超前部署。

朱立倫經歷高潮低谷，過去2年與社會各界密集交流，面對政治局勢近乎清透的心理境界，已彰顯在這篇宣言中。檢視過去，國民黨慘痛大敗關鍵在於黨高層專斷獨行，朱立倫若能為黨員形塑出一個無私、公平、公開的領導模式，不落入過去卡東卡西的內鬥戲碼，黨員也需思考，若改變才有希望，是否願意大破大立，開創新局？

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