高雄市8月5、6日補打疫苗　無法補打者可以這樣做

因西南氣流影響，高雄市連日豪大雨，市長陳其邁於１日宣布停班停課，有民眾已經預約接種疫苗因此無法前往，陳其邁今(2)日表示，因為接種取消，已經發放簡訊通知8/5-6日，均可在方便時間前往各大型接種站接種，衛生局也表示，8/5、8/6時間無法配合者，請於上班時間致電07-7134000分機1234，衛生局將協助處理。
記者郭俊暉／高雄報導
2021-08-02 19:14:41
8月1日因豪大雨高市府宣布停班停課，疫苗因此暫停接種，有部分民眾反應，就是因為假日沒有上班才能去接種，如果改為8/5、8/6非假日時間，若是因為上班錯過了接種，該怎麼辦？衛生局表示，8/5、8/6日期無法配合者，可於上班時間致電 07-7134000分機1234協助處理。
陳其邁也表示，防疫工作要搭配整體的配套，例如打疫苗、快篩、風險對象是否特定等，學校屬於特定風險場所，老師有施打疫苗，學生也屬特定接觸對象，以國外經驗來看，特定對象可不用進行快篩。陳其邁說，參酌國外經驗跟現行中央的規定，到目前為止還未決定學生返校時進行快篩或其他篩檢，將視疾病風險調整，若風險增加，社區有流行狀況，學生快篩就會是個選項。市府會隨疫情關注調整。
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