鄭州暴雨災情慘重　中國國務院成立調查組究責

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新華社傍晚發布稱，7月17日以來，河南省遭遇極端強降雨，特別是7月20日鄭州市遭受特大暴雨災害，造成重大人員傷亡和財產損失。為深入貫徹落實習近平總書記關於防汛救災重要指示精神和李克強總理等中央領導同志批示要求，根據有關法律法規規定，國務院決定成立調查組，由應急管理部牽頭，相關方面參加，對河南鄭州720特大暴雨災害進行調查。調查組聘請專家為調查工作提供技術支撐。
發布強調，調查組將依法依規、實事求是、科學嚴謹、全面客觀地對災害應對過程進行調查評估，總結災害應對經驗教訓，提出防災減災改進措施，「對存在失職瀆職的行為依法依規予以問責追責」。
鄭州20日降下中共有氣象紀錄以來最大暴雨，其中，鄭州地鐵、隧道發生淹水事件，畫面震驚全世界，盛傳多人罹難失蹤，官方蓄意瞞報。河南今天則稱，鄭州地鐵5號線有14人遇難，京廣路隧道6人遇難。
港媒明報上月22日發文指出，鄭州市委書記徐立毅也是習近平「之江新軍」一員，他是杭州大學地理系地理專業畢業，還曾做過寧波市水利局長，按理說對治水應不陌生，但他這次在鄭州雨災的表現，卻「大失水準」。
文章表示，在這次水災中，最嚴重的傷亡發生在鄭州地鐵5號線水浸車廂的3個多小時裡，被困車廂的500多名乘客中，12人死亡，5人受傷，引發大陸網友一片罵聲。
文章並稱，這次雨災發生前，河南省委書記樓陽生曾召開全省防汛工作緊急視訊會議，已經有所準備。其後，徐立毅召開相關會議，就全市的防汛工作提出「五不」目標，包括「重大水利工程不出事」和「重要交通不中斷」等。
文章指出，正是「五不」目標中的「重要交通不中斷」迷思，影響地鐵站及早關閉的決定，結果釀成12人死亡的慘劇。
中國網路事後也掀起究責聲浪，認為鄭州官方反應過慢，造成多名市民無辜被淹死。
河南媒體人朱順忠上月26日發文呼籲中央為鄭州「換帥」，為抗洪不力擔責，否則「民憤難平，亡靈難安」。這篇直指徐立毅的文章獲得逾10萬人按讚後，沒多久就被列為「違規」下架。（編輯：楊昇儒）1100802